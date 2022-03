Covid in Sicilia, 2.798 nuovi casi e 8 vittime. I tamponi processati nell’isola sono 19.625. Palermo è prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 2.798 nuovi casi e 8 vittime

Covid in Sicilia, 2.798 nuovi casi e 8 vittime. I contagiati ieri erano 4.777. I tamponi processati nell’isola sono 19.625. Il tasso di positività scende al 14,2% ieri era al 15,6%.

La Sicilia è al quarto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi in totale sono 238.489 con un incremento di 1.627 casi.

I guariti sono 2.049 mentre le vittime sono 8 che portano il totale dei decessi a 9.868.

Negli ospedali sono ricoverati 981 pazienti con 43 casi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 58, due casi in meno rispetto a ieri.

Ecco i contagiati da covid in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 960; Messina 778; Trapani 487; Agrigento 398; Ragusa 278; Catania 248; Siracusa 200; Caltanissetta 171 ed Enna 166.

In Italia aumentano i contagi e le vittime da covid.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32.573. Ieri erano 60.415.

Le vittime sono 119 (ieri erano state 93). I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono 218.216. Ieri erano 370.466.

Il tasso di positività è il 14,9%, in calo rispetto al 16,3% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 463, ovvero 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.728 , ovvero 298 in più rispetto a ieri.