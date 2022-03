Covid in Sicilia, 4.884 nuovi casi e 26 morti. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 36.532. Palermo è sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 4.884 nuovi casi e 26 morti. I contagi ieri erano 7.049. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 36.532. Il tasso di positività che passa dal 17 al 13%.

L’Isola scende al terzo posto per contagi in Italia. I morti registrati sono 26, i guariti circa 2.500. Nelle rianimazioni sono ricoverati 66 pazienti (3 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.676; Catania 996; Messina 779; Agrigento 710; Trapani 595; Siracusa 497; Ragusa 421; Caltanissetta 318 e 233 a Enna.

Nei dati settimanali registrati dalla Regione, la curva epidemica è in discesa per la quinta settimana consecutiva.

Prosegue il trend degli ultimi due mesi, con la flessione costante delle nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti ricoverati risultano non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati nella settimana dal 2 a giorno 8 marzo indicano che nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,15% del target regionale.

Mentre 71.546 bambini, pari al 22,72%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose sono l’89,74%.

La percentuale di chi ha completato il ciclo primario è 88,13%. Quindi, resta ancora da vaccinare il 10,26%.

I siciliani che, pur potendo sottoporsi a somministrazione non hanno ancora ricevuto la dose booster sono 873.405.

Infatti, complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.577.833, pari al 74,69%.

In Italia calano i contagi e i decessi.

i nuovi casi in tutto il Paese sono 48.483, ieri erano 60.191. Le vittime del virus sono 156 (ieri erano 184).

Eseguiti 433.961 test (ieri 531.194). Il tasso di positività è 11,17%, stabile rispetto a ieri 11,3%

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 563, ovvero 29 meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.575, ovvero 201 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani contagiati dal Covid da inizio pandemia sono complessivamente 13.159.342.

I positivi attuali in totale sono 1.001.922, in calo di 9.599 nelle ultime 24 ore. I morti in Italia salgono complessivamente a 156.357.

Dimessi e guariti sono 12.001.063, con un incremento di 59.258 rispetto a ieri.