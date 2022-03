Ponte sullo Stretto tenuto in considerazione. Lo ha dichiarato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Ponte sullo Stretto tenuto in considerazione. Il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, all’inaugurazione della nave Igina della Ferrovie dello Stato si è mostrato possibilista per l’eventuale realizzazione del progetto del ponte

Enrico Giovannini afferma:

«Non abbiamo messo da parte il Ponte sullo Stretto, abbiamo affidato a Rfi lo studio di fattibilità per analizzare i diversi aspetti».

Spiega il ministro:

«Rfi ci ha mandato un primo cronoprogramma, ne stiamo parlando in maniera tale da procedere prima possibile all’avvio dello studio di fattibilità».

Aggiunge il ministro per le infrastrutture:

«Il governo è aperto. bisogna vedere la fattibilità, i costi e gli aspetti tecnici».

Infine conclude Giovannini:

«Speriamo prima possibile di offrire al Parlamento tutti gli elementi possibili per prendere una decisione».