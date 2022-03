Covid in Sicilia, 3.607 nuovi casi e 22 vittime. Nelle ultime 24 ore eseguiti 27.792 test. Messina è prima per numero di contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 3.607 nuovi casi e 22 vittime. Ai nuovi casi di Covid in Sicilia la Regione Siciliana ne aggiunge 1.365 che si riferiscono a giorni precedenti al 4 marzo, ieri erano 2.434.

La Sicilia è sesta in Italia per nuovi contagi, al primo la Lombardia con 4.226.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 27.792 test. Il tasso di positività scende dal 14,4 al 12,9%. I morti registrati oggi sono 22 (tutti riferiti a giorni precedenti), i guariti 4.414.

In calo i ricoveri: sono 911 in area medica (56 meno di ieri) e 65 in terapia intensiva (2 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Messina 970; Palermo 835; Catania 703; Trapani 669; Agrigento 517; Ragusa 442; Siracusa 345; Caltanissetta 274 e 217 a Enna.

In Italia aumentano i positivi e cala di poco il numero dei morti.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 39.963, ieri erano 38.095. Le vittime sono 173 (ieri erano 210).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 381.484 (ieri erano 388.836). Il tasso di positività è il 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 609, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.