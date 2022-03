Coronavirus in Sicilia, 2.434 nuovi positivi e 28 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 16.893 test. Palermo è sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 2.434 nuovi positivi e 28 morti. I contagiati da Covid di oggi la Regione ne aggiunge 268 che si riferiscono a giorni precedenti al 3 marzo, ieri erano 4.411.

La Sicilia è settima in Italia per nuovi contagi, al primo la Lombardia con 4.326. Nelle ultime 24 ore eseguiti 16.893 test. Il tasso di positività sale dal 13 al 14,4%.

Le vittime registrate oggi sono 28 (tutti tranne uno riferiti a giorni precedenti), i guariti sono 4.175.

La Regione inoltre segnala che a seguito di problemi tecnici non è stato possibile aggiornare i dati relativi alle ospedalizzazioni, restano dunque 967 ricoveri in area medica e 67 in terapia intensiva.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 613; Catania 478; Agrigento 373; Messina 362; Siracusa 287; Ragusa 236; Trapani 192; Caltanissetta 106 e 55 a Enna.

In Italia diminuiscono gli infetti da Covid e calano i morti.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 38.095 (ieri erano 41.500). Le vittime sono 210 (ieri erano 185).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 388.836 (ieri 431.312). Il tasso di positività è il 9,8%, pressoché stabile rispetto al 9,6% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 625 (ieri erano 654), ovvero 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297 (ieri 9.599), ovvero 302 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani contagiati dal Covid da inizio pandemia sono complessivamente 12.948.859.

I positivi attuali sono 1.023.787, in calo di 17.675 nelle ultime 24 ore. I morti totali salgono a 155.609.

Dimessi e guariti sono complessivamente 11.769.463, con un incremento di 55.818 rispetto a ieri.