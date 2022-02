Etna da spettacolo e poi si placa. «L'attività vulcanica è partita intorno alle 20. La fontana di lava è iniziata alle 22 per poi finire a mezzanotte»

Etna da spettacolo e poi si placa

Etna da spettacolo e poi si placa. Un rogo le cui fiamme hanno, unitamente a dei fulmini, incendiato il cielo notturno così da conferirgli un’aura sacrale.

L’Etna è tornata a rigurgitare impetuosamente zampilli infuocati. L’attività da essa fatta registrare è stata intensa per poi conoscere un decremento.

I moti convettivi della nube eruttiva hanno determinato anche l’insorgenza di fulmini riconducibili a forti correnti elettriche.

Il fenomeno possibile per via di forti correnti ascensionali. Il fenomeno vulcanico si è distinto per un “plume” (pennacchio) di cenere che ha toccato i 10 km di altezza per poi mantenersi sugli 8 km.

L’emissione di lava si è tradotta nella conformazione di una colata diretta verso ovest e quindi verso la Torre del Filosofo, attestatasi sui 2700 metri.

L’accumulo di materiale incandescente sui fianchi del cono del Cratere di Sud-Est, ha prodotto dei flussi piroclastici scesi giù dal cono stesso.

Per l’esattezza questi flussi sono stati tre: uno si è diretto verso la Valle del Bove e l’altro a sud.

Il vulcanologo dell’INGV Alessandro Bonforte ha evidenziato che nubi di cenere, ovvero piccole frane di materiale appena caduto, sono infatti venute giù.

Aggiunge lo scienziato:

«L’episodio vulcanico materializzatosi non è di carattere stromboliano poichè l’attività stromboliana si connota per manifestazioni difformi».

«L’attività stromboliana si caratterizza infatti per esplosioni discontinue separate. L’eruzione di ieri sera invece è iniziata nel segno dei fontanamenti, per poi intensificarsi».

Continua Bonforte:

«Non si vedevano i lapilli ma vi sono state delle esplosioni sempre più potenti, frequenti e soprattutto ravvicinate tra loro».

«In particolare si è assistito ad un getto continuo della fontana. Il tremore è poi crollato, accompagnato da un degassamento intenso».

Conclude il vulcanologo:

«L’attività vulcanica è partita intorno alle 20. La fontana di lava è iniziata alle 22 per poi finire a mezzanotte».

Oggi si registrano ancora piccoli crolli nel con del cratere di sud-est.

L’Ingv ha emesso un’allerta per il volo (Vona) di colore rosso, ma attualmente l’attività del vulcano non confligge sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale di Catania.

Umberto Trovato