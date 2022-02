Esuberi Pfizer a Catania, la Regione si impegna. Josè Marano: «Ci sono in ballo ben 210 posti di lavoro e nessuno deve sottrarsi al proprio dovere»

Esuberi Pfizer a Catania, la Regione si impegna. L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, in merito ai 130 esuberi annunciati dalla multinazionale afferma:

«Siamo molto preoccupati l’azienda propone di salvare posti di lavoro spostando maestranze e competenze ad Ascoli Piceno, dove hanno trovato accordo per turni 24 ore».

Aggiunge Scavone:

«La Sicilia non può permettere tutto questo e col governo Musumeci siamo in campo per l’apertura tavolo di crisi per il 18 febbraio».

Conclude l’assessore regionale per il lavoro:

«È il luogo unico dove poter salvaguardare le posizioni e le legittime richieste dei lavoratori e delle lavoratrici siciliane”.

Interviene la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano:

«Ci sono in ballo ben 210 posti di lavoro e la serenità economica di altrettante famiglie siciliane e nessuno deve sottrarsi al proprio dovere».

Spiega la Marano:

«La questione è stata portata all’attenzione del governo nazionale e del ministero dello Sviluppo economico e ci siamo già mossi attivando i nostri portavoce nazionali e il vice ministro Alessandra Todde».

Infine la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano conclude:

«Però un primo, indispensabile passaggio, è proprio l’istituzione di un tavolo di crisi regionale che conduca successivamente a un analogo tavolo nazionale presso il ministero dello Sviluppo economico».

Nunzia Catalfo, senatrice M5S, già ministro del Lavoro e componente della commissione Lavoro al Senato afferma:

«Le scelte aziendali condizionano fortemente l’equilibrio sociale del territorio. La provincia di Catania, così come tutta la Sicilia non possono permettersi di subire altri colpi».

«Ho sentito l’assessore regionale Scavone e continueremo a seguire la vicenda Pfizer assicurando in tutte le sedi istituzionali, a Palermo come a Roma, il doveroso confronto tra le parti.

Conclude la Catalfo:

«I lavoratori e le famiglie, nel momento di angoscia che purtroppo attraversano, devono sapere che la politica, a tutti i livelli, sta facendo la propria parte».

L’argomento, infine, approda anche alla Camera con il deputato nazionale M5S, Luciano Cantone che dice:

«Ho presentato un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico per chiedere urgenti chiarimenti sulle azioni che intende intraprendere per salvaguardare i lavoratori e sul piano industriale».