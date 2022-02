Turris-Catania 1-3, etnei all’attacco. A Torre del Greco la Turris ospita il Catania e subisce una pesante sconfitta per 3 a 1 terzo gol segnato a pochi minuti dal termine.

Sfida importante per il Catania che si trova nella lotta salvezza (26 punti) e con un fallimento societario in corso.

Diversi gli obiettivi in classifica per la Turris che è quinta in classifica con 39 punti.

la Turris in evidente affanno perde la gara contro un Catania che affronta gli avversari a viso aperto con compattezza e morale alto.

Il match tra Turris e Catania

Già dalle prime battute in campo le squadre si studiano. Rosso-azzurri solidi e granitici contro gli avversari che dimostrano qualche problema con un attacco sterile e una manovra lenta.

Sole primaverile nello stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco. il primo tempo inizia un po’ compassato.

Entrambe le squadre rischiano sull’impostazione dell’azione, perdendo dei gaudenti palloni. Ma è dal 18esimo in poi che la partita si accende.

Il Catania si avvicina al vantaggio con un calcio d’angolo, ma Perina intuisce e nega la gioia del gol.

Azione immediata dei corallini, ma la difesa rosso azzurra sventa una pericolosissima azione che avrebbe determinato il vantaggio per i padroni di casa.

Subito dopo è ancora la Turris a rendersi pericolosa con Leonetti, il giocatore si lancia in avanti verso la porta che, bloccato dal difensore etneo, spara in alto.

Al 22esimo è ancora il Catania a sfiorare il gol con Albertini che da fuori area tira una staffilata che si stampa sulla traversa della Turris.

Nella seconda metà della prima frazione i nervi saltano improvvisamente e l’arbitro è costretto a mostrare molti cartellini gialli.

Ammonizioni assegnati dall’arbitro per tenere sotto controllo un gioco che inevitabilmente diventa molto duro e spezzettato.

La ripresa inizia subito con il Catania che dopo 8 minuti passa in vantaggio e la Turris va sotto scacco.

Il gol è di Albertini dopo un’ottima manovra offensiva guidata da Moro.

Al 16esimo Tascone viene espulso per doppia ammonizione e sulla punizione successiva Luca Moro trova il gol del 2 a 0 con un autorevole colpo di testa.

Intanto in campo si registra molto nervosismo.

La Turris prova a riaprire la partita con Ghislandi che al 45esimo prova ad accorciare le marcature dopo una ribattuta in area di rigore.

Nervosismo alle stelle nel finale di recupero, con Baldini e Caneo espulsi dal direttore di gara e nervi tesi tra i giocatori delle due squadre.

Al 96esimo ci pensa Andrea Zanchi in contropiede a sfruttare un retropassaggio troppo corto del difensore di casa Manzi e a regalare ai catanesi il gol dell’uno a tre.

Al temine i rosso-azzurri conquistano tre meritatissimi punti che permettono loro di salire a quota 29 in classifica e allontanarsi dagli ultimi, posti in attesa della penalizzazione che potrebbe arrivare a metà febbraio.

TURRIS-CATANIA 1-3

Il TABELLINO

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (92′ Nocerino), Esempio; Ghislandi, Franco (75′ Bordo), Zampa; Loreto (75′ Nunziante); Giannone (75′ Pavone), Leonetti (75′ Longo), Tascone.

A disposizione: Abagnale, Colantuono, Santaniello, Zanoni, Di Nunzio, Iglio.

Allenatore: Caneo

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (87′ Izco), Simonetti (59′ Provenzano); Biondi (87′ Russotto), Moro (81′ Sipos), Greco (81′ Zanchi).

A disposizione: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Piccolo, Russini, Ropoli, Bianco.

Allenatore: Baldini

Arbitro: Bitonti di Bologna

Marcatori: 54′ Albertini (C), 64′ Moro (C), 91′ Ghislandi (T), 95′ Zanchi (C)

Ammoniti: Tascone, Simonetti, Pinto, Sbraga, Cataldi, Loreto, Manzi, Zampa