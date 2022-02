Muore carbonizzato in casa a Valledolmo. Deceduto a causa di un incendio scoppiato nell’appartamento in cui risiedeva in via Cairoli.

Muore carbonizzato in casa a Valledolmo. Si chiamava Liborio Campo 85 anni, è deceduto a causa di un incendio divampato nell’appartamento in cui risiedeva in via Cairoli, a Valledolmo (Pa).

La causa dell’incendio, forse a causa di una stufa elettrica lasciata accesa la notte.

Inutili i soccorsi.

Uno dei nipoti ha tentato di tirare fuori l’anziano dalle vampe, ma non è riuscito a entrare in casa. Vani i tentativi di salvare l’uomo.

L’allarme arrivato al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4 di questa notte.

I vigili del fuoco arrivati sul luogo dell’incendio sono riusciti ad entrare in casa, ma per l’85enne non c’era già più nulla da fare.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso dell’anziano anche i carabinieri della stazione di Valledolmo e i volontari della Protezione civile.