Stato non si opporrà a ordinanze isole. Il ministro Giovannini: «Lo Stato non conta di opporsi all’ordinanza dei due presidenti di regione».

Stato non si opporrà a ordinanze isole. Sulla questione delle isole, in particolare le ordinanze che hanno spostato in avanti di un mese l’utilizzo del green pass rafforzato nelle isole minori, lo Stato è orientato a non impugnare le ordinanze.

Il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini in audizione alla commissione Trasporti della Camera afferma:

«dopo una consultazione con i colleghi e la Presidenza del Consiglio, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l’ordinanza».

Aggiunto il ministro:

«C’è un dialogo con le autorità regionali per far sì che nonostante il diverso regime vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria».

Conclude Giovannini:

