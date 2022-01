Ex presidente Lombardo, Corte d'Appello lo assolve. Il politico catanese era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale.

Ex presidente Lombardo, Corte d’Appello lo assolve. Assolto l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo.

Era accusato di concorso esterno all’associazione e corruzione elettorale.

Durante la lettura della sentenza l’ex leader del Mpa non era in aula perché voleva essere presente al funerale di un amico.

Lombardo raggiunto dai cronisti, alla notizia ha lasciato trasparire per un momento la commozione:

«Ho sempre avuto piena fiducia nel sistema giudiziario e nella magistratura e dopo 12 anni ripagata dalla sentenza di oggi».

Conclude Lombardo con un po’ di emozione:

«Ho trovato giudici intelligenti, coscienziosi e coraggiosi».

L’ex presidente della Regione ha ringraziato il primo difensore il prof. Guido Ziccone, e i due avvocati che lo hanno difeso in questo processo:

«Il prof. Vincenzo Maiello, maestro di diritto, e l’avvocato Maria Licata, impareggiabile per competenza, tenacia e passione.

Poi annuncia:

Palerò con i giornalisti in conferenza stampa la prossima settimana. Un grazie particolare a Radio Radicale e ai dirigenti di Nessuno tocchi Caino».

L’avvocato Maria Licata ha spiegato che i giudici hanno lo hanno assolto:

«per mancanza di prove dal reato associativo e per non avere commesso il fatto per la corruzione elettorale».

Afferma il legale:

«bisogna attendere il deposito delle motivazioni per capire meglio il percorso logico seguito dalla Corte».

Lo svolgimento dell’inchiesta.

Le indagini, in dieci anni di udienze hanno portato a due sentenze ‘contrastanti’ e a un annullamento con rinvio della Cassazione.

L’inchiesta si basa su indagini dei carabinieri del Ros di Catania su rapporti tra politica, imprenditori, ‘colletti bianchi’ e Cosa nostra.

Per la Procura Lombardo avrebbe favorito clan e ricevuto voti alle regionali del 2008, quando fu eletto presidente della regione. Accuse che lui ha sempre respinto.

La Procura, con i Pm Sabrina Gambino e Agata Santonocito, aveva chiesto la condanna di Raffaele Lombardo, a sette anni e quattro mesi di reclusione, per l’accesso al rito abbreviato.

Al centro del processo i presunti contatti di Raffaele Lombardo con esponenti dei clan etnei che l’ex governatore ha sempre negato sostenendo di avere:

«nuociuto alla mafia come mai nessuno prima di me» e di «non avere incontrato esponenti» delle cosche e di avere «sempre combattuto Cosa nostra».

Per questo i suoi legali, gli avvocati Maria Licata e il professore Vincenzo Maiello, hanno chiesto l’assoluzione del loro assistito «perché il fatto non sussiste».

Il procedimento ha anche trattato presunti favori elettorali del clan a Raffaele Lombardo nelle regionali del 2008,

in cui fu eletto presidente della regione, e a suo fratello Angelo, per cui si procede separatamente, per le politiche dello stesso anno.

La Seconda sezione penale della Cassazione, tre anni fa, ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo 2017 dalla Corte d’appello di Catania.

La quale aveva assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l’ex presidente e lo aveva condannato a due anni (pena sospesa).

La motivazione era: per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza.

Una sentenza, quella di secondo grado, che aveva riformato quella emessa il 19 febbraio 2014, col rito abbreviato,

dal Gup Marina Rizza che lo aveva condannato a sei anni e otto mesi per concorso esterno all’associazione mafiosa ritenendolo “arbitro” e “moderatore” dei rapporti tra mafia, politica e imprenditoria.

Nelle motivazioni la Corte d’appello di Catania, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva rilevato che:

«il summit tra i vertici mafiosi e Raffaele Lombardo nel giugno del 2003 a casa» dell’ex presidente della Regione, uno dei pilastri dell’accusa, «è un fatto assolutamente privo di riscontro probatorio».

Erano invece dimostrati, secondo i giudici di secondo grado:

«i rapporti tra Lombardo e esponenti della mafia, che avrebbero agito per agevolare la sua elezione, ma dal quale non avrebbero ricevuto alcun favore».

La Corte d’appello gli aveva contestato la corruzione elettorale con l’aggravante di avere favorito la mafia, che non usa violenza né intimidisce, ma compra i voti con soldi, buoni spesa e favori.

Una decisione non condivisa dalla Cassazione che:

«in accoglimento del ricorso della Procura generale di Catania» aveva poi annullato: «la sentenza con rinvio ad altra sezione» della Corte d’appello di Catania, davanti alla quale si è celebrato il nuovo processo.

Le valutazioni della politica dopo l’assoluzione di Lombardo.

Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone esprime:

«Vicinanza per questo verdetto che ristabilisce la verità, non cancellando però la sua sofferenza».

Per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, la decisione del collegio:

«restituisce serenità non soltanto a Lombardo e ai suoi familiari, ma anche all’Istituzione che ha guidato».

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, si dice:

«molto contento per Lombardo e la sua famiglia».

Il sottosegretario del M5s Giancarlo Cancelleri parla di:

«assoluzione che chiude una vicenda che ha sicuramente lacerato la politica e le istituzioni siciliane».

Il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, afferma sono:

«felice e sollevato per l’assoluzione» che «restituisce dignità e giustizia a Lombardo».

Secondo l’associazione Nessuno tocchi Caino la sentenza:

«è la riconquista dello Stato di Diritto».