Covid in Sicilia, 3.964 nuovi casi e 13 decessi. I contagiati sono 1.800 in meno rispetto a ieri. In netto calo i test eseguiti, 22.832 (56.390 ieri).

Il tasso di positività esplode dal 10,2 al 17%.

L’Isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 10.425. Tredici i decessi (ma 9 si riferiscono al 31 dicembre scorso), 420 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 918 persone (48 in più di ieri), delle quali 107 nelle terapie intensive (5 più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 797; Palermo 701; Messina 604; Agrigento 575; Ragusa 404; Trapani 377; Siracusa 313; Caltanissetta 177 e 16 a Enna.

In Italia calano i positivi e aumentano le vittime.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 61.046 (ieri erano 141.262). Le vittime sono 133, mentre ieri erano 111.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 278.654.

Si tratta di un numero nettamente più basso di test rispetto alle cifre quotidiane dei test effettuati negli ultimi giorni. Ieri i test erano 1.084.295, così il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.319, ovvero 22 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, ovvero 491 in più rispetto a ieri.

I positivi al Covid attuali in Italia sono 1.070.537, 48.744 in più rispetto a ieri.

Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 6.328.076 e i morti 137.646. Dimessi e guariti sono in totale 5.119.893, con un incremento di 12.164 rispetto a ieri.