Calcio Catania 1946 in fallimento. Lo ha stabilito la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania.

Calcio Catania 1946 in fallimento

Calcio Catania 1946 in fallimento. Lo ha stabilito la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania.

Dunque, non ha soddisfatto l’attestazione prodotta ieri dalla società che rappresenta il club rossoazzurro dopo la richiesta di fallimento per insolvenza reiterata dal pm Fabio Regolo.

La società in esercizio provvisorio: i curatori.

In merito alla sentenza il tribunale di Catania ha nominato tre curatori:

l’avvocato Giuseppe Basile e i dottori commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo, entrambi già consulenti tecnici d’ufficio.

Concesso per l’occasione l’esercizio provvisorio, ma in via prudenziale solo sino al 2 gennaio prossimo, scadenza entro la quale, oltre a compiere ulteriori accertamenti,

andrà riscosso un credito di circa 600 mila euro vantato da Calcio Catania nei confronti di Sigi.

Quest’ultima condizione è posta come imprescindibile per eventuali proroghe.

I conti in passivo.

Il debito sportivo ammonta a 2.948.792,00 euro quantificato in data 30 novembre 2021. Il medesimo entrerebbe nel conteggio in caso di salvataggio del titolo.

L’ammontare complessivo del debito sfiora invece i 54 milioni.

Incartamento prodotto dalla società è «manifestazioni di interesse».

La documentazione prodotta dal Calcio Catania viene qualificata come:

«mere manifestazioni d’interesse, sottoposte a riserve o condizioni, che appaiono irrilevanti».

O si legge:

«non collegate ad altra documentazione che comprovi la serietà di tali manifestazioni e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dei relativi soggetti».

Interviene il presidente della Lega Pro.

Commenta Francesco Ghirelli:

«È la conferma di una difficoltà che era evidente. Siamo di fronte alla storia del calcio italiano, di un grande club, siamo di fronte alla passione di migliaia di tifosi, nella città e nel mondo.

Aggiunge il presidente della Lega Pro:

«Da parte nostra c’è grande preoccupazione, ma anche grande attenzione perché la storia non finisca».

In conclusione afferma Ghirelli:

«Siamo ora in doverosa attesa di valutare per intero la situazione: se si darà l’esercizio provvisorio occorre vedere le disponibilità per la conclusione del campionato».

L’intervento del sindaco di Catania.

il primo cittadino Salvo Pogliese commenta:

«Sulle tristi vicende del Calcio Catania non posso che vivere sensazioni ed emozioni contrastanti: da una parte c’è il tifoso,

il ragazzo che seguiva in trasferta la squadra del cuore, il “curvaiolo” innamorato del Catania 1946 e della “storia” difficile e tormentata della matricola 11700».

Chiosa Pogliese:

E per quel “ragazzo” una storia è finita, per sempre, e ne sento tutta la tristezza.

Continua il primo cittadino:

«Da Sindaco, invece, ritengo di dover ancora fare quanto è nelle mie facoltà perché la storia sportiva calcistica del Catania e di Catania possa ripartire su basi solide,

con un progetto serio e professionalità adeguate, senza avventurieri o sciacalli a contendersi i “resti”».

«Le responsabilità del fallimento ci sono, è naturale, sono molteplici, vanno indietro nel tempo e la storia giudicherà».

Per adesso seguo con attenzione gli sviluppi della brutta notizia di oggi e le scadenze future».

Aggiunge il sindaco di Catania:

«E a chi penserà o scriverà che ci sono cose più importanti del Calcio Catania dico che forse hanno anche ragione».

«Dimenticano, però, che intorno a una squadra non si muovono solo sentimenti e senso di appartenenza (e non è proprio pochissimo…), ma famiglie che lavorano nell’indotto e lavoratori e lavoratrici che andranno in difficoltà»;

«c’è l’immagine di una Città che sulla squadra di vertice costruisce visibilità e marketing territoriale».

Sottolinea il capo della giunta comunale:

«In questo momento penso a quei lavoratori e lavoratrici, come ad amici e Catanesi che per questa “storia” hanno perso la vita, per troppo amore e genuina passione.

«Nei prossimi giorni avremo maggiori elementi sui quali ragionare, oggi è il tempo del dispiacere e delle emozioni, spesso molto personali».

Infine, con una chiosa conclude Pogliese:

«È stata una bella storia, Catania 1946. Melior de cinere surgo».