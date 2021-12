Fuga gas a Palermo, riattivata condotta piazza Borsa. Immediato l’intervento dei tecnici dell’Amg Energia che hanno risolto il problema.

Fuga gas a Palermo, riattivata presa condotta piazza Borsa

Fuga gas a Palermo, riattivata presa condotta piazza Borsa. Una presa del gas danneggiata e nella zona si è diffuso un forte odore della pericolosa miscela che ha allarmato i residenti.

I residenti allertano i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre e il nucleo Nbcr.

La causa è stata individuata dalle squadre del pronto intervento di Amg Energia.

Si tratta di una presa della derivazione d’utenza in bassa pressione che si trova in via Calascibetta, una traversa di piazza Borsa.

La valvola era danneggiata da un incidente stradale ed è stata immediatamente riparata.

Infondata la notizia diffusa in un primo momento, della rottura di un tubo di media pressione, un tipo di rete che non è presente nella zona.

La società partecipata del Comune, che si occupa della rete cittadina di distribuzione metano e di pubblica illuminazione, ha ricevuto in tempo reale la comunicazione.

Allerta scattato poco dopo le 6.58 di stamane.

La segnalazione del guasto al numero verde del “Pronto Intervento Gas” 800136136 attraverso una chiamata dei vigili urbani, seguita da altre due chiamate da parte di residenti.

Tempestivamente gli operatori della società, che si occupa anche delle emergenze relative a guasti alla rete del metano, sono arrivati sul luogo segnalato

Sono intervenute due squadre: una ha circoscritto la zona interessata, sospendendo per precauzione l’erogazione e mettendo in sicurezza l’impianto.

Una seconda squadra, a supporto, ha eseguito la riparazione della colonnina.

Alle ore 8 del mattino l’intervento di ripristino della presa del gas era già ultimato e l’erogazione riavviata.

Mario Butera, presidente di Amg Energia evidenzia:

«In casi come questo raccomandiamo di allertare subito il numero verde destinato alle emergenze gas.

Infine conclude Butera:

«Le chiamate tempestive, arrivate anche dai residenti, ci hanno consentito di individuare e risolvere subito il problema».