Covid in Sicilia, 608 nuovi casi e 6 decessi. Eseguiti 13.905 test. Il tasso di incidenza scende al 4,4% (ieri era al 4,5%).

L’Isola è stabile al settimo posto in Italia per nuovi contagi, prima la Lombardia con 2.576 casi. Si registrano altri 6 decessi che portano il totale dei morti per Covid in Sicilia a 7.533.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, nel report odierno sono 63 (2 in più) con 3 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari nelle strutture ospedaliere sono 528, i guariti 321.

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 249; Palermo 223; Caltanissetta 72; Caltanissetta 41; Messina 18; Trapani 5; Ragusa, Enna e Siracusa 0.

Calano in Italia i nuovi casi e le vittime.

I positivi individuati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore sono 16.213, ieri erano 24.259. Sono 137 le vittime in un giorno (ieri 97).

i tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 337.222 (ieri 566.300). Il tasso di positività è il 4,8% (in salita rispetto al 4,3% di ieri).

I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 987, ovvero 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri.