Etna si placa, spazio aereo di Catania torna operativo. terminata l’emergenza legata all’attività vulcanica, si pensa a eliminare la cenere vulcanica.

Etna si placa, spazio aereo di Catania torna operativo

Etna si placa, spazio aereo di Catania torna operativo. Il vulcano torna a fare la voce grossa con emissioni di cenere e rigurgiti infuocati, soprattutto si connota per una dinamica dall’andamento ondivago.

Nullo il pericolo per gli abitanti dei comuni etnei che però tornano a fare i conti con l’incubo “detriti vulcanici”.

Due giorni addietro, il vulcano ha dato luogo a una debole attività stromboliana intra-craterica che ha preso corpo nel cratere di sud-est.

Nel frattempo registrata un’eruzione laterale con l’apertura di una bocca effusiva alla base della parete occidentale della Valle del Bove localizzata ad una quota comrpesa tra i 2200 e i 2100 metri.

Quando la colata è incastonata nella valle del Bove comunque non vi è pericolo per le popolazioni dei comuni etnei.

La lingua di fuoco sgorgata dalla bocca ha poi finito per essere scarsamente alimentata. Tuttavia, a distanza di diverse ore, il flusso lavico non si era ancora esaurito.

La colata si è attestata con il fronte più avanzato tra i 1800 e i 1700 metri.

L’eruzione laterale, come ha affermato il vulcanologo Boris Behncke, si è sostanziata in un’immissione di lava partita dal basso per poi trovare un punto più debole dal quale il magma potesse passare senza fare troppo sforzo.

Se il magma avesse incontrato resistenza, si sarebbe infatti assistito ad un fenomeno sismico.

Nella mattinata di ieri invece, si è conformata un’attività esplosiva al cratere di sud-est con produzione di abbondante materiale piroclastico.

Nella foto di GIOGIUSA l’eruzione di ieri

L’attività dell’altro ieri è il preambolo di quella di ieri.

La caduta di cenere ha interessato Catania e alcuni comuni dell’hinterlad etneo come: San Giovanni La Punta, Trecastagni, Pedara, Cannizzaro, Aci Castello, Tremestieri Etneo.

Copiosa la caduta di cenere vulcanica sul capoluogo etneo.

Ieri sera, dopo una fase di decremento della sua dinamica, l’Etna ha fatto registrare una ripresa della sua attività scandita anche da emissione di materiale incandescente.

Si tratta di un’attività stromboliana, seppur debole. L’attività, alle 15.30 di ieri, ha causato la chiusura dell’aeroporto catanese di Fontanarossa con voli dirottati a Palermo.

Stamane la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha reso noto che, che è terminata l’emergenza legata all’attività dell’Etna.

Spazio aereo riaperto e lo scalo è tornato operativo.

Potrebbero comunque verificarsi ritardi di arrivi e partenze dei voli, la Sac invita i passeggeri a informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Umberto Trovato