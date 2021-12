Covid in Sicilia, 1.404 i nuovi casi e 12 vittime. Nelle ultime 24 ore eseguiti 31.618 test. Messina è ora la prima per contagi nell’isola.

L’Isola resta al settimo posto in Italia per nuovi casi, al primo si attesta la Lombardia con 4.765 positivi in un giorno.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 31.618 test. Il tasso di positività sale dal 2,9 al 4,4%. Dodici i decessi (relativi a diversi giorni), 779 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 497 persone (23 in più di ieri), delle quali 48 nelle terapie intensive (stesso numero di ieri).

Ecco i nuovi positivi suddivisi per provincia:

Messina 352; Catania 290; Palermo 248; Agrigento 117; Caltanissetta 109; Trapani 102; Siracusa 93; Enna 72 e 21 a Ragusa.

Aumentano i positivi in Italia, si alza il numero dei morti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 23.195, ieri erano 20.677. le vittime in un giorno sono 129, ieri erano 120.

Eseguiti 634.638 test (ieri 776.363). Il tasso di positività in Italia è il 3,6%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri.

I pazienti in terapia intensiva Sono 870, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 84.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri. In Italia i positivi attuali superano i 300 mila precisamente sono 305.653 (8.259 in più rispetto a ieri).

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 5.282.076, i morti 135.178. Dimessi e guariti sono in totale 4.841.245, con un incremento di 14.802 rispetto a ieri.