Stretto di Messina, non si passa senza green pass. Tutti i viaggiatori tra Messina e Villa San Giovanni per passare da una sponda all’altra dovranno essere muniti della certificazione verde.

Già dalla prima corsa alle 6.40 decine di persone in fila e, oltre ad acquistare il biglietto, devono mostrare il green pass agli addetti della Caronte & Tourist al molo San Francesco.

Tutti i passeggeri sono controllati all’imbarcadero dei privati e quello delle Ferrovie.

Intanto arriva lo sfogo del comitato Eoliano per la tutela dei diritti fondamentali che sostengono come il green pass non possa essere applicato sui:

«mezzi marittimi da e per le Isole Eolie per violazione dei superiori principi di continuità territoriale,

di proporzionalità, nonché in riferimento al divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione e dalle norme Europee».

In una “diffida alla sua applicazione” inviata ai governi nazionale e regionale e alle istituzioni locali il comitato chiede:

«una deroga-modifica in riferimento all’obbligo».

Il comitato chiede a gran voce una deroga-modifica del certificato verde. Infatti, per utilizzare traghetti e navi veloci per e dall’arcipelago da oggi è obbligatorio il green pass.

Il presidente del comitato eoliano, l’avvocato Gianluca Corrado afferma:

«Ci riserviamo ogni più opportuna azione, anche risarcitoria, sia individuale che collettiva che dovesse rendersi necessaria alla luce dell’evoluzione della situazione anche epidemiologica nel territorio delle isole Eolie».

«Nelle isole, nei precedenti 60 giorni, non è stato registrato alcun caso di contagio, sebbene siano stati eseguiti circa 5.000 tamponi».

Continua il presidente del comitato:

«Per comprendere l’entità della discriminazione basti rilevare come diritti fondamentali, quale quello alla sanità o alla giustizia,

sono oggi compressi in maniera inaccettabile per i residenti alle Eolie, atteso che le relative strutture pubbliche sono state sempre maggiormente depotenziate, e addirittura si teme una loro chiusura.

Infin e l’avvocato Corrado conclude:

«Analoga sorte è già toccata ad altri servizi pubblici al servizio della comunità eoliana quali la condotta Agraria, l’ufficio distaccato dell’Inps e quelli per la riscossione regionale».