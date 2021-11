Coronavirus in Sicilia, 567 nuovi casi e 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 22.766 test. Messina è la prima città per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 567 nuovi casi e 9 morti

Coronavirus in Sicilia, 567 nuovi casi e 9 morti. I contagiati sono 81 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia al primo la Lombardia con 1.431 positivi.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 22.766 test. Il tasso di positività scende dal 2,5 al 2,4%. Nove i morti (riferiti a giorni precedenti). I guariti sono 268.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 40 persone (4 in più rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari i pazienti Covid sono 339 (11 meno rispetto a ieri).

Ecco il dettaglio dei nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Messina 206; Catania 195: Siracusa 55; Trapani 39; Caltanissetta 27; Ragusa 22; Palermo 13; Agrigento 8 e 2 a Enna.

In Italia diminuiscono i contagi e le vittime.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 9.709, ieri erano 11.555. Le vittime in un giorno sono 46, ieri erano 49.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 487.109, ieri erano 574.812.

Il tasso di positività è il 2%, stabile rispetto a ieri. Sono 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, 95 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali al Covid in Italia sono 148.760, ovvero 5.359 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono complessivamente 4.925.688, i morti 133.177.

Dimessi e guariti sono in totale 4.643.751, con un incremento di 4.302 rispetto a ieri.