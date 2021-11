Nubifragio ad Augusta e nel siracusano scuole chiuse. Il maltempo si è abbattuto anche sulla provincia di Siracusa già da ieri.

Allerta arancione della protezione civile con piogge intense, ma anche forti raffiche di vento.

Augusta è la città che presenta la situazione più critica: così come accaduto tre settimane fa per il ciclone Apollo.

La cittadina industriale si trova isolata, con le vie di ingresso e di uscita allagate.

Decine le richieste alla Protezione civile di case allagate con cinquanta centimetri di acqua.

Immediatamente il sindaco Di Mare ha emanato l’ordinanza per chiudere le scuole e stessa scelta da parte dei sindaci di Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino.

Sono regolarmente aperte le scuole a Siracusa.

Da ieri sera è chiusa per allagamento della sede stradale la ex strada statale 114, all’altezza dello stabilimento Air Liquide.

Massi sono caduti sulla provinciale fra Palazzolo e Buccheri, zona montana della provincia, dove si registra grandine.

Sull’autostrada Siracusa-Catania si è verificato un incidente autonomo, allo svincolo tra Sortino e Augusta, e molti mezzi sono fermi in panne.

Per allagamenti del piano viabile sono chiuse le statali 114 “Orientale Sicula” tra Melilli e Floridia, nel Siracusano, e la statale 124 “Siracusana” a Buscemi.

Chiuse la strada statale 193 “Di Augusta” in direzione Augusta per allagamento e la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” a Noto, per esondazione del torrente Tellaro.