Catania si sveglia sotto la pioggia. Acqua che non ha mai smesso di cadere per tutta la notte. Diversi gli interventi dei soccorsi.

Catania si sveglia sotto la pioggia. Anche stamane la città si è destata sotto l’acqua. Pioggia che non ha mai smesso di cadere per tutta la notte.

Temporale intenso con fulmini e tuoni, accompagnato da forti venti, che ha causato disagi alla circolazione.

Nessuna criticità particolare al momento nelle zone più “fragili” della città, come Santa Maria Goretti e aeroporto.

Diverse le richieste di intervento e soccorso giunte ai vigili del fuoco di Catania da tutta la provincia e dal centro del capoluogo etneo.

I pompieri hanno soccorso nella maggior parte dei casi, automobilisti all’interno di vetture in panne.

Sulla statale 288 “Di Aidone” il traffico risulta rallentato al km 6 a Ramacca, in corrispondenza del torrente Sbardalasino, le cui acque minacciano la sede stradale.

Intanto sono in corso lo svuotamento di aree allagate e interventi per dissesti statici e danni causati dall’acqua. Non si segnalano interventi rilevanti.

Le scuole, malgrado l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile su tutta la Sicilia, sono rimaste aperte nella maggior parte dei casi.

Scuole in attività e in alcune di esse è piovuto all’interno causando disagi. Pochi alunni nelle classi, in tanti hanno preferito disertare le lezioni.

Nell’istituto Alberghiero di Catania piove in aula con intonaco sui banchi.

Aule allagate nell’Istituto alberghiero Karol Wojtyla di viale Tirreno, dove l’acqua è entrata dal tetto e persino dalle finestre.

I secchi in terra sono dappertutto e ormai si abbinano all’arredo scolastico.

L’intonaco si è sbriciolato depositandosi su banchi e cattedre.

Gli insegnanti da anni segnalano le fatiscenti condizioni del plesso che ospita anche l’istituto comprensivo Petrarca.