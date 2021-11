Covid in Sicilia, 398 nuovi casi e 7 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti moltissimi test, 33.413. Catania è sempre prima per contagi nell’isola.

I contagi nell'isola sono 16 in più rispetto a ieri. La Sicilia è quinta in Italia (al primo il Veneto con 781).

Nelle ultime 24 ore eseguiti moltissimi test, 33.413 (è in uso a livello regionale un nuovo flusso informativo che tiene conto di ulteriori fonti, per esempio le farmacie).

Il tasso di positività scende da 2,9 a 1,1%.

I decessi oggi sono sette, 601 i guariti. Stabile il numero delle persone ricoverate in rianimazione, 40.

Ecco i dati dei nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 194; Palermo 46; Trapani 38; Siracusa 34; Caltanissetta 29; Agrigento 28; Enna 17, Messina 8 e Ragusa 4.

In Italia aumentano considerevolmente i contagi e le vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 5.188, ieri erano 2.834. Le vittime in un giorno sono 63 (ieri 41).

A livello nazionale i test si posizionano su livelli record:

717.311 i tamponi molecolari e antigenici (ieri 238.354). Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto al dato 1,2% di ieri.

I positivi attuali al Covid in Italia sono 85.287 (840 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.782.802, i morti 132.224.

Dimessi e guariti sono 4.565.291, con un incremento di 4.285 rispetto a ieri.

In Italia i pazienti in terapia intensiva sono 381, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture sanitarie sono 31 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029, ovvero 37 in più rispetto a ieri.