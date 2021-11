Covid in Sicilia, 295 nuovi casi e 2 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 7.004 test. Catania è prima come numero di contagiati nell’isola.

Covid in Sicilia, 295 nuovi casi e 2 morti. I contagi sono 6 meno rispetto a ieri. La Sicilia è al quinto posto in Italia (al primo il Lazio con 445).

Nelle ultime 24 ore eseguiti 7.004 test (in calo rispetto ai 11.204 di ieri), il tasso di positività balza dal 2,6% al 4,2%.

Due i morti, 106 i guariti.

Nelle strutture ospedaliere sono 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 36 (3 in più di ieri).

Ecco i contagi da Covid-19 suddivisi per provincia:

Catania 111; Siracusa 70; Messina 55; Caltanissetta 26; Palermo 19; Trapani 7; Ragusa 4; Agrigento 2 ed Enna 1.

In Italia rispetto a ieri calano contagi e vittime.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 2.818, ieri erano 4.526. Le vittime in un giorno sono 20 (ieri 26).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 146.725 (ieri erano 350.170). Il tasso di positività è 1,9% in aumento rispetto a 1,3% di ieri

Le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19 sono 364, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri.

I positivi al Covid attuali sono 83.722, 1.274 in più nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.774.783, i morti 132.120.

Dimessi e guariti sono in totale 4.558.941, con un incremento di 1.524 rispetto a ieri.