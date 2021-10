Bufera a Catania, la città etnea è sommersa. Violentissimo nubifragio è in corso a Catania e provincia. Una vera e propria bomba d’acqua.

Bufera a Catania, la città etnea è sommersa

Bufera a Catania, la città etnea è sommersa. Violentissimo nubifragio è in corso a Catania e provincia.

La pioggia flagella la zona dalla tarda mattinata.

Le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, si è trasformata in un fiume in piena e piazza Duomo che si trova a basso è un lago.

Allagato lo storico mercato della Pescheria, invasa anche la fontana dell’Amenano nella piazza Duomo.

Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi pedemontani.

Un blackout elettrico ha interessato il centro storico e il Municipio. Numerosi automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari.

Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo.

Allagamenti si registrano al villaggio Santa Maria Goretti che si trova nelle vicinanze dell’aeroporto.

Si sono registrati forti disagi da ieri al Villaggio Santa Maria Goretti, una trentina di persone al Villaggio Ippocampo.

Esondati i torrenti Forcile, Fontanarossa e Gornalunga.

Interi quartieri allagati, alberi e pali dell’illuminazione pericolanti. La zona industriale e le zone marinare della Plaia e la frazione Vaccarizzo invase dall’acqua.

Invasa anche la strada statale 114 che collega Catania e Siracusa.

A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, evacuate quattro famiglie. In paese completamente allagato viale delle Olimpiadi.

Liberata l’unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona è costantemente sorvegliata dai volontari della Protezione civile.

A Mascali, in contrada Fondachello, chiuse alcune strade e alcuni automobilisti soccorsi.

Immane lo sforzo dei Vigili del Fuoco di catania della protezione civile e dei volontari del soccorso.

I pompieri etnei hanno finora eseguito 214 interventi movimentando 429 operatori.

Nel dettaglio hanno soccorso complessivamente 61 persone, eseguiti 91 interventi per danni da acqua o dissesto statico e 31 per rimozione di alberi o parti pericolanti.

A Scordia proseguono le ricerche della donna dispersa.

Nelle campagne di Scordia e vicino Lentini continuano le ricerche della 61enne Angela Caniglia, dispersa da due giorni per il maltempo in contrada Ogliastro.

Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile.

Ieri, in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l’ultima volta, ritrovato il corpo senza vita del marito Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni.

Marito e moglie ritornavano da Catania.

La coppia era rientrata in paese da una visita a un familiare malato a Catania.

A un certo punto, forse, presi dal panico sono scesi dalla loro auto, una Ford Fiesta, e sono stati travolti dalla furia dell’acqua.

Hanno lanciato l’allarme altri automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture circondate da acqua e fango, soccorsi e messi in salvo dai vigili del fuoco.