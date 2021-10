Maltempo in Sicilia, coppia dispersa a Scordia. Trovato un corpo senza vita di un uomo. Esonda il fiume Simeto nel catanese. Danni in tutta la Sicilia.

Maltempo in Sicilia, coppia dispersa a Scordia

Maltempo in Sicilia, coppia dispersa a Scordia. La bufera che flagella la Sicilia orientale, in queste ultime ore ha causato danni ingenti.

In particolare a Scordia, nel Catanese, diverse auto sono state trascinate via dalla furia dell’acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena.

Due persone, Marito e moglie sono ancora disperse. Sarebbero scomparsi mentre percorrevano con la propria vettura la Sp16 tra Scordia e Lentini.

Ritrovati poi in discrete condizioni di salute: ambedue sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza per controlli.

Mancano notizie di un’altra coppia che si trovava sulla Sp28 in contrada Ogliastro, a qualche chilometro da Scordia.

Si tratta di marito e moglie, lui 67 anni e lei 54, per i quali continuano le ricerche.

A fare scattare l’allarme è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada.

Messo in salvo dai vigili del fuoco ha detto loro di avere visto una coppia a bordo di una Ford Fiesta che sarebbe scesa dall’auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell’acqua.

Per le ricerche sono arrivati anche sommozzatori dei vigili del fuoco.

Nella zona sono caduti quasi 150 millimetri di pioggia, una quantità che solitamente si registra nell’arco di alcuni mesi.

Il cadavere localizzato a un paio di chilometri dal punto in cui si erano perse le tracce della coppia, investita da un fiume di fango.

Valanga di acqua e fango riversata improvvisamente nelle strade del paese in seguito all’ondata eccezionale di maltempo di ieri pomeriggio.

ALLARME ROSSO.

Salvatore Cocina, direttore della protezione civile regionale avverte:

«È in atto una perturbazione molto forte sulla Sicilia, una cellula temporalesca che si è già abbattuta su Pantelleria e che si appresta a raggiungere le zone dell’Agrigentino e il Nisseno».

Aggiunge Cocina:

«Un’altra cellula temporalesca ha già scaricato una grande quantità di pioggia tra Palagonia, Scordia, Militello, Francofonte,

provocando frane e allagamenti e danni alle cose ma fortunatamente senza alcun ferito».

«Un’altra cella investe la zona di Giarre. La situazione è in evoluzione, ci attendiamo ulteriori fenomeni».

Infine conclude il direttore della protezione civile regionale:

«Siamo in allarme rosso, sono aperti oltre cento centri operativi comunali che stanno monitorando la situazione».

È caduta così tanta acqua che ha superato il record dell’uno novembre del 2015.

Infatti la stazione Sias di Lentini ha misurato una precipitazione di 275,4 millimetri di pioggia, che supera i 213,2 del 2015.

ESONDA IL FIUME SIMETO.

A Catania a causa dell’esondazione del fiume Simeto la strada statale 194 “Ragusana” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0,300 al km 1.

Stesso provvedimento, per la presenza di fango e detriti in carreggiata, è stato adottato per la strada statale 385 “Di Palagonia”.

La statale chiusa in entrambe le direzioni dal km 25 al km 29 all’altezza di Lentini (Siracusa).

Inibita al traffico veicolare la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” dal km 176,00 al km 179,000 all’altezza di Bronte (Catania).

VOLI CANCELLATI O DIROTTATI.

Il maltempo ha causato anche disagi al traffico aereo. Sono decine i voli cancellati o dirottati soprattutto a Catania e Palermo.

Consistenti sono i ritardi accumulati da molti altri voli. Dalle 16.55 di ieri si registrano difficoltà all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Nello scalo etneo Il primo volo in arrivo a essere dirottato è l’Easyjet proveniente da Milano Malpensa, dirottato nell’aeroporto di Palermo.

Poi una valanga disagi per i viaggiatori.

Il Ryanair proveniente da Fiumicino delle 17.20 è atterrato a Brindisi con enormi disagi mentre il volo Ita delle 18.35 è dovuto atterrare a Comiso dopo le 19.

Nello scalo di Comiso sono stati dirottati anche un volo Ryanair proveniente da Atene, uno da Milano Linate di Ita e un volo proveniente da Ancona.

Il volo da Milano Linate di Easyjet è dovuto atterrare a Lamezia Terme. Comiso ha ricevuto anche altri voli diretti a Catania di varie compagnie, provenienti da Verona e Francoforte.

Un altro volo proveniente da Verona è atterrato a Trapani come anche uno di Transavia proveniente da Amsterdam.

Un velivolo proveniente da Venezia si è dovuto fermare a Roma, uno da Roma è atterrato a Napoli e un volo proveniente da Parigi e un altro da Zurigo sono stati deviati su Lamezia Terme.

Decine i voli in ritardo, sia in arrivo, sia in partenza, anche e soprattutto per il mancato arrivo dell’aereo che doveva eseguire la tratta.

Gli atterraggi sono tornati a una parvenza di normalità con l’arrivo del volo da Siviglia delle 21.21.

I disagi nella Sicilia orientale hanno causato problemi a cascata anche all’aeroporto di Palermo, con sei voli cancellati e ritardi medi di due ore per altri voli della serata.

Cancellato il volo da Venezia delle 23.35 e gli arrivi, a partire dalle 19.30, da Torino, Madrid, Milano Linate e Pisa.

Alle 18.25 annullato l’arrivo da Treviso. Per gli aerei in partenza, cancellato quello per Venezia delle 20 e i voli che dovevano essere operati con gli aerei non arrivati dalle rispettive destinazioni.

SALVATAGGIO DEI VIGILI DEL FUOCO NEL TRAPANESE.

Ieri a tarda sera, durante un fortissimo temporale il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Trapani e la squadra di Alcamo hanno salvato 4 uomini.

Le persone rimaste improvvisamente intrappolate dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane sul versante del Comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

I malcapitati (2 uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano), dopo 2 ore tratti in salvo dai soccorritori, pochi minuti prima di essere travolti dalla furia dell’acqua.

I vigili del fuoco, lavorando in condizioni proibitive hanno utilizzato tecniche specialistiche di calata e risalita.

le quattro persone trasportate in ospedale e ricoverate in stato di ipotermia.

Sempre nel Trapanese, una bomba d’acqua ieri sera ha colpito Alcamo, allagando strade, abitazioni, negozi e magazzini.

Danneggiate alcune auto travolte dalla furia dell’acqua. Gravi disagi alla viabilità in città e nell’hinterland, compresa Alcamo Marina.

FORTI MAREGGIATE NELLE ISOLE EOLIE.

Le Eolie da due giorni sono sferzate dal vento, con mareggiate che hanno allagato porti e strade. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore.

Nelle altre isole, Lipari, Salina e Vulcano, i traghetti non viaggiano da due giorni.

Ieri mattina le isole principali sono state collegate da alcune corse di aliscafi della Liberty Lines che a Lipari hanno attraccato nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.

Nel porto di Milazzo sono bloccati i pendolari (tra loro medici e insegnanti) e i camion carichi di derrate alimentari.

Sull’arcipelago soffia vento da est a 30 chilometri orari con mare forza 5-6.

Il sindaco Marco Giorgianni ha emesso un’ordinanza per l’allerta rossa e le scuole sono rimaste chiuse.

A Canneto e Marina Lunga, sempre a Lipari, le mareggiate hanno anche invaso le strade depositando pietre e terriccio sull’asfalto.

Le barche sono state messe al sicuro sui marciapiedi.

PAURA A PANTELLERIA.

La forte perturbazione proveniente dalla Libia e che sta attraversando il Mediterraneo centrale ha causato danni e allagamenti a Pantelleria.

L’isola investita da un nubifragio che ha trasformato le strade delle contrade in fiumi, suscitando grande preoccupazione tra gli abitanti.

SEGNALATI DANNI IN TUTTA LA SICILIA.

Fortemente danneggiato il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell’Alcantara nella zona di Randazzo, nel Catanese.

Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati senza riuscire a transitare dall’altra parte.

Sul ponte si è riversata una grossa quantità di acqua che ha spazzato via il parapetto e creato danni all’asfalto ostruendo il passaggio delle autovetture.

Alberi caduti a Piazza Armerina, uno dei quali ha danneggiato un’auto.

Alberi sradicati e disagi anche sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Motta Sant’Anastasia, e sulla Palermo-Mazara del Vallo, in prossimità dello svincolo di Salemi.