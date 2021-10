Cestista muore in campo per un malore. Il malore causato forse da una crisi ipoglicemica. La Procura di Reggio Calabria ha disposto l’autopsia.

Cestista muore in campo per un malore. Haitem Jabeur Fathallah giocatore di basket, 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, è morto nell’ospedale di Reggio Calabria.

Lo sportivo trasportato al pronto soccorso per un malore che lo ha colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold.

Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si è accasciato e ha perso i sensi.

Il malore causato forse da una crisi ipoglicemica.

La partita sospesa per soccorrere il cestista. Sono subito intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore.

I sanitari, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza.

Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, è rimasto sempre incosciente ed è spirato poco dopo il ricovero.

La Procura di Reggio Calabria ha disposto l’autopsia.

Da questa notte è un via vai di compagni di squadra, dirigenti e familiari nei locali della sala mortuaria dell’ospedale di Reggio Calabria.

Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket.

Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.