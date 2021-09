Verso Catania-Bari, parla l’allenatore Baldini - Video. Nella sua consueta conferenza stampa il mister fa il punto della situazione prima della gara contro il Bari.

Verso Catania-Bari, parla l’allenatore Baldini – video. Nella sua consueta conferenza stampa mister Francesco Baldini fa il punto della situazione prima della gara contro il Bari.

In merito alle potenzialità della squadra Baldini afferma:

«Ho da valutare la condizione di alcuni giocatori: Sipos ha giocato a Catanzaro non in buonissime condizioni, Claiton resta ancora fuori, Russini non è al 100%, Calapai ha avuto l’influenza.

A Catanzaro abbiamo mostrato personalità, tanti degli elementi che ho provato mi sono piaciuti».

Il Mister aggiunge:

«Dobbiamo essere più cinici, sfruttare meglio le occasioni che abbiamo. In questo momento alla prima distrazione subiamo gol. Va aumentata la concentrazione!».

«Mi sono rotto le scatole di ricevere complimenti senza poi portare a casa niente. Giocare bene non mi basta, dobbiamo fare risultato».

Spiega Baldini:

«Quel centimetro che ci manca è un pizzico di concentrazione e di determinazione in più».

Poi chiosa:

«La gestione dei momenti della partita crescerà col tempo e con il miglioramento della condizione».

In merito alla squadra ospite Baldini dice:

«Ha 24 titolarissimi. Se vogliamo dire la nostra dovremo limitare al minimo gli errori, loro hanno individualità in grado di metterti in difficoltà in qualsiasi momento».

Sulla posizione dei calciatori d’attacco:

«I limiti offensivi sono quelli di una squadra giovane nel reparto avanzato, abbiamo un 2000 e un 2001 come prima punta, dobbiamo avere un po’ di pazienza».

«Stiamo lavorando sulle alternative».

Mister Baldini definisce anche la titolarità del Portiere:

«Nessun ballottaggio. In questo momento il titolare è Stancampiano, anche se Sala ha fatto benissimo in Coppa Italia. Ho grandissima fiducia in entrambi».

Giada Pagliari