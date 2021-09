Artogether nello Spazio Macos di Messina. La collettiva “ARTogether” sarà in mostra nella città dello stretto dal 18 al 27 settembre.

Artogether nello Spazio Macos di Messina

Artogether nello Spazio Macos di Messina. Sabato 18 alle ore 18.30, presso lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà aperta al pubblico la collettiva curata da Mamy Costa.

Sarà presente il Presidente dell’Associazione APAT, dr. Carmelo Briante.

L’inaugurazione sarà allietata dalla performance musicale delle giovani artiste Chiara Spadaro e Miriam Romano all’arpa.

Entrambe le musiciste, studentesse presso il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli”, saranno premiate da Spazio Macos, con il “Premio al Giovane Talento”.

Così la gallerista e curatrice Mamy Costa introduce l’evento:

“Si riapre dopo le vacanze d’estate con una mostra che vede protagonisti i seguenti sei artisti”.

“Hanno il piacere di esporre insieme opere astratte, che si amalgamano bene con opere di figurativo informale,

in un tripudio di colori, forme e tecniche di olio su tela, acrilico su tela, tecnica mista, materico, matite”.

Sabrina Faustini di Roma:

Opera con cognizione di impostazione grafica creativa.

E’ un’artista che usa la linea concettuale con destrezza e amalgamazione di colori tenui ricchi di contenuto plastico, dando all’immaginazione il valore che ogni opera merita.

Si tratta di una delicata e raffinata pittura materica che non passa inosservata.

Giovanni Gatto di Messina:

La sua pittura di matrice astratto-informale, trova la corretta interpretazione solo se si guarda alla sua produzione artistica, soprattutto con la mente aperta.

Presenta un’arte che richiede di allargare i propri orizzonti con lo scopo di consentire al pubblico di guardare oltre l’apparenza.

L’arte di Gatto è in progress.

Giuseppe La Rosa di Vittoria (SR)

La sua tecnica presenta spesse pennellate, materiali la cui consistenza regala carattere all’opera e colori che rispecchiano una forte simbologia legata alle emozioni.

L’artista non crea solo opere d’arte, ma con fare alchemico mischia materiali e pigmenti per rendere concreto ciò che come le pulsioni, nasce in verità astratte.

Giusy Marra, nativa di Reggio Calabria, vive a Melbourne:

Infatti, parteciperà in forma virtuale, vista la distanza che ci separa.

Con un linguaggio figurale equilibrato e ricco di cromie, raffigura ambienti diversi, cogliendone le loro peculiarità.

Lo stile della Marra rivela la sua estrema versatilità, realizzando sempre con pienezza, una sintesi di sensazioni ed evocazioni.

Segni, linee, colori rivolti a far emergere la bellezza di rari momenti.

Giovanni Rocca di Lamezia Terme:

Il suo linguaggio pittorico è originale, suggestivo, cromaticamente ritmato in assonanza ai sentimenti e alle emozioni che l’ispirazione suggerisce.

Si nota una sintonia cromatica, dove affiorano presenze che riflettono pregnanti valori esistenziali.

Sapienti pennellate per scavare l’anima.

Victor Siracusano nativo della Colombia, ma vive a Messina:

Nel procedere in assoluta libertà espressiva, la fantasia dell’artista libera le sue potenzialità.

Si nota un tracciato complesso di astrazioni, dove le movenze gestuali sono temperate dall’equilibrio compositivo, imposto dalle dinamiche del colore.

La sua ricerca parte dalla diversità delle forme di supporti.

Saranno premiati gli artisti Giovanni Gatto di Messina e Sabrina Faustini di Roma.

I due artisti si sono aggiudicati il 1° Premio ex equo per la Mostra SET ME FREE, svolta nel mese di luglio con grande riscontro di pubblico.

La collettiva potrà essere apprezzata anche on line con video e foto su tutti i social.

Si potrà visitare la mostra dal 18 al 27 settembre 2021, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 17.30/19.30.

L’inaugurazione e lo svolgimento della mostra avranno luogo nel pieno rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19, con ingresso consentito soltanto ai soggetti che esibiranno il Green Pass.

Inoltre, gli ingressi per la visita della mostra saranno contingentati, dietro prenotazione obbligatoria che dovrà essere effettuata telefonando al 340.7760578.