Coronavirus in Sicilia, 878 nuovi casi e 20 morti. Raddoppiano i contagi ieri erano 471. Nell’Isola sono eseguiti 18.682 test, tra tamponi rapidi e molecolari.

L’incidenza sale al 4,7% (ieri era il 2,5%).

La Sicilia dopo un solo giorno torna in testa in Italia per nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dal Veneto con 613 casi.

Ricoverati attualmente in terapia intensiva 99 pazienti (uno in più rispetto a ieri) con 10 ingressi giornalieri in più, i ricoverati con sintomi sono 697.

Si registrano altri 20 decessi che portano il totale dei morti per coronavirus in Sicilia a 6.657.

I decessi di oggi, come comunicato dalla Regione Siciliana, si riferiscono ai giorni precedenti.

Precisamente: «sei sono deceduti il 15/09/21; otto il 14/09/21; due il 13/09/21; 1 il 12/09/21; uno il 11/09/21; uno il 17/08/21 e uno il 16/08/21».

Ecco il dettaglio dei nuovi contagi giornalieri suddivisi per provincia:

Catania 295; Messina 169; Palermo 129; Siracusa 107; Ragusa 53; Trapani 53; Agrigento 29; Caltanissetta 23 e Enna 20.

Aumentano i contagi giornalieri e calano le vittime.

I positivi individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 5.117, ieri erano 4.830. Le vittime in un giorno sono 67 (ieri erano 73).

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 306.267 (ieri 317.666). Il tasso di positività è 1,6%, stabile e leggermente in calo rispetto a ieri (1,5%).