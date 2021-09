Bellini Black Festival presentato al Vittorio Emanuele. La piece racconta l’ultimo giorno di Vincenzo Bellini, morto in solitudine in una casa di una frazione della cintura parigina.

Bellini Black Festival presentato al Vittorio Emanuele. Presente l’Assessore Regionale al Turismo e alla Cultura, Manlio Messina.

Lo spettacolo si terrà domenica 19 settembre 2021, alle ore 21, sotto il segno del carattere regionale del Bellininfest.

Infatti, lo spettacolo è inserito nel cartellone delle manifestazioni della Prima edizione del Bellininfest 2021.

La Maratona Belliniana, a 220 anni dalla nascita del compositore catanese, è promossa dall’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana e organizzata dallo stesso in collaborazione con

gli Enti Autonomi Regionali Massimo Bellini di Catania e Vittorio Emanuele di Messina,

il Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Comune e l’Università degli Studi di Catania, il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Catania,

il Parco archeologico di Giardini Naxos-Taormina, il Parco archeologico di Catania, la Soprintendenza ai Beni culturali di Catania e la Curia arcivescovile di Catania.

Il Teatro Vittorio Emanuele torna ad essere protagonista, consentendo alla Città dello Stretto di essere scenario del festival insieme a Taormina e a Catania.

La conferenza stampa ha dato l’occasione al Presidente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, Orazio Miloro,

di sottolineare che l’attività istituzionale ha comunque proseguito nella programmazione e realizzazione di eventi culturali.

La ripartenza sarà simbolicamente segnata dalla rinascita della Sala Laudamo e dall’apertura di spazi dedicati a mostre, con il solo supporto delle maestranze interne.

Quelle stesse maestranze che da troppo tempo sono in attesa che l’industria culturale dei teatri, gravemente colpita dalle restrizioni necessitate dalla pandemia, riprenda a pieno regime.

Se da una parte il Presidente Orazio Miloro afferma: “Fare rete è la chiave del successo”, allora la regista Simona Celi sostiene: “Una gioia rivivere il palcoscenico”.

Il palcoscenico torna a rivivere con la messa in scena dell’ultimo giorno di Vincenzo Bellini.

Dove muore il giovane compositore catanese? Come e con chi trascorre le sue ultime ore?

Così la regista Simona Celi Zanetti descrive il progetto “Bellini Black Festival”:

«Vincenzo Bellini, celebrato, amato, raccontato, studiato, analizzato, continua oggi ad essere una sorta di sfinge,

sia per gli appassionati di musica che gli affascinati da questo giovane catanese, diventato prestissimo un artista internazionale.

Metterlo in prosa avrebbe potuto essere l’ennesimo progetto di parole e musica ad aggiungersi alla mole di tutto ciò che è stato detto e scritto.

Siamo partiti allora dal pensiero di voler andare oltre la lettura critica del personaggio e della sua arte.

Ci siamo resi conto di quanto la sua musica fosse contemporanea, di come offra stimoli continui e di quanto, la sua storia sia sovrapponibile alle leggende della musica rock.

Una figura, Bellini, non soltanto complessa, in grado di muovere letture ed interpretazioni storiche diverse, ma un giovane morto all’apice del suo successo internazionale e in solitudine.

Che questo abbia un alone di mistero apre mille porte ad un progetto teatrale ed alla narrazione.

La musica diventa centrale e si trasforma in una visione non astratta ma concreta e magistrale, in cui Bellini diventa ancora più eterno e contemporaneo.

Rodrigo D’Erasmo, grande violinista e componente del gruppo Afterhours, e il produttore e musicista Mario Conte, propongono una lettura unica e di grande impatto emotivo.

La danza, gli attori, la musica, le luci sono il cuore di un progetto unico nel suo genere:

Bellini in una narrazione in cui la sua musica e la sua storia attraversano il tempo, approdando ad una contemporaneità rispettosa e provocatoria, in cui tutto diventa seduttivo e l’ascolto e la visione parlano il linguaggio del video.

Abbiamo creduto in un gruppo di bravissimi attori nell’idea che questo nuovo cammino, che il teatro italiano sta affrontando, debba investire sul talento.

Abbiamo creduto in un progetto siciliano con un’anima che raccorda professionisti appartenenti ai Teatri di Palermo, Messina e Catania, e uno sguardo internazionale, certi che le idee diventano forti solo quando sono condivise.

Appaio timidamente io, Simona Celi Zanetti, con una proposta che racconta una visione senza alcuna pretesa di verità.

La scenografia è curata da uno dei più importanti scenografi italiani: Nicola Rubertelli.

Responsabile degli allestimenti del Teatro San Carlo di Napoli, nella sua carriera ha firmato le scenografie di spettacoli nazionali ed internazionali, affiancando la sua arte ai grandi registi nel mondo.

I costumi sono di Dora Argento che sceglie plastica e materiali desueti per i nostri onirici personaggi.

Danza Taormina, una delle realtà siciliane più vicina ai giovani ed alla loro proiezione all’estero, attraverso la coreografa Alessandra Scalambrino, darà vita e danza allo spettacolo.

Franco Buzzanca, che è la luce delle grandi produzioni teatrali siciliane e nazionali, renderà illusione la pagina scritta.

I silenzi, i gesti, le emozioni, la parola saranno al servizio di una visione in cui la mente ripercorre immagini e insegue i ricordi alterati delle ultime ore di Vincenzo Bellini,

proprio quelle ore che restano un mistero per la storia e per la musica.

La musica di Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

Il trattamento musicale scelto per questo spettacolo è, nella sua rispettosa ma anche oltraggiosa destrutturazione, un inno all’eternità della musica del Bellini.

Una visione futuribile, lisergica, meccanica e organica al contempo.

Il violino distorto e percosso, gli oggetti sonori, i synth e i sequencer, gli ambienti artificiali e surreali rileggono, si ispirano o alterano la musica di Bellini fino a creare paesaggi sonori inediti,

restando pur sempre nell’ambito di una riproposizione dinamica e contemporanea della sua opera.

Lo spettacolo racconta l’ultimo giorno di vita di Vincenzo Bellini

Immagini, proiezioni della mente, febbre ed una morte imminente, trasformano queste ultime ore in una visione continua in cui le figure appaiono come fantasmi.

Si racconta l’ultimo giorno di Vincenzo Bellini, morto in solitudine in una casa di una frazione della cintura parigina.

Si dice che sia stato avvelenato.

La storia non chiarisce le circostanze della morte del grande Maestro, nonostante una documentazione medica attribuisca a cause naturali e di malattia il decesso,

restano molti punti oscuri soprattutto nella gestione degli ultimi giorni.

Un uomo giovane e sano che precipita verso una morte solitaria e dalla quale vengono volutamente esclusi medici e persone vicine.

Percorreremo questa strada senza dare alcuna verità in merito; di fatto, cosa sia realmente successo negli ultimi giorni e nelle ultime ore nessuno può dirlo.

I Signori Lewis, che hanno ospitato, nella loro casa, l’ultima parte della vita di Vincenzo Bellini, spariscono lasciando un uomo morente con il giardiniere.

Il rapporto con Giovanni Pacini è disseminato da profonde ombre soprattutto quando la rivalità si rinforza attraverso la nera complicità con la Contessa Samoyloff.

Si può affermare che Bellini si sia sentito sempre perseguitato da Pacini e che i due si siano odiati per tutta la vita in un sistema di agonismo reciproco, in cui Pacini, non ha lesinato strategie e colpi bassi.

È plausibile pensare che in uno stato alterato della mente, le paure di Bellini vengano amplificate dall’avanzare delle ore che lo porteranno alla morte.

Ecco quindi apparire personaggi che la febbre e la mente stessa ricreano in una distorsione costante. Forse Bellini, in quello stato, attribuisce a Pacini colpe al di sopra della realtà.

Nel gioco teatrale è possibile pensare che nella mente di Bellini, sia il suo nemico principale ad essere responsabile dello stato in cui versa.

Personaggi che hanno fatto parte della vita di Bellini, in questa distorsione febbrile sono eccessivi, colorati, truccati come se nella sua mente avessero caratteristiche anche caratteriali visibili nel loro aspetto.

La musica si piega, si distorce diventa livida, si trasforma in ciò che non è, in un linguaggio che Bellini non conosce ma che la sua mente crea.

Lui muore giovane, in solitudine, un classico delle grandi rock star, e lui, per il suo tempo certamente è paragonabile proprio ad una rock star.

La musica muta in un linguaggio fatto di suoni contemporanei, di cellule belliniane che si evolvono, di sintetizzatori e di un’elaborazione magistrale che crea suggestioni fortissime.

Gli unici personaggi reali sono Bellini stesso e il giardiniere servo Hubert.

Gli altri sono visioni. Le donne hanno un piano molto carnale.

Bellini è stato attraversato, per tutta la sua vita, da un rapporto molto complesso con le donne; un altalenarsi tra preda e predatore che forse lo ha reso incapace di amare fino in fondo.

Nelle sue opere, le figure femminili hanno un carattere tragico e la follia contagia facilmente i personaggi, segno, anche in parte, di una visione del mondo femminile tra desiderio e timore.

Il corpo avrà una grande importanza perché racconta un piano erotico del giovane attirato da una certa facilità di seduzione.

Le donne presenti nello spettacolo si mostreranno in tutto il loro fascino erotico e sensuale.

Pacini avrà la sua vittoria? La storia ci racconta di un grande rimorso che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Per cosa? Un delitto o qualche cattiveria soltanto? Troppe domande ancora aleggiano sulla fine di Bellini tanto da sollecitare nuove e sempre più interessanti ricerche.

Un ruolo importante lo ha avuto nella vicenda delle ultime ore di Bellini, proprio il servo giardiniere Hubert che, resta l’unico vero tenutario degli ultimi giorni del Maestro.

A lui il compito di non far avvicinare alcuno alla stanza e a lui viene affidato, dalla famiglia Lewis, l’importante personaggio morente.

Una figura non messa a fuoco sotto il profilo biografico, ma certamente l’unico a portare con se la verità su quei giorni. Lui muove il mondo che porta alla fine Bellini.

A lui una strana responsabilità, anche rispetto al medico presente, che pare non fosse in grado di comprendere o di curare il proprio assistito.

Hubert è una sorta di traghettatore dalla vita alla morte del compositore.

Una figura forse sinistra e silenziosa ma certamente in grado di “gestire” le ultime ore, gli accessi e la condizione di Bellini che verrà trovato morto nel pomeriggio del 23 settembre 1835.

Ancora oggi studi incrociati sui dati autoptici, sui tempi e sulle maschere funerarie sono oggetto di continuo studio.

La sinossi

Se è vero che molto di noi si rivela con la morte, Bellini, con la sua lascia ancora oggi misteri intorno ai quali grandi musicologi ed appassionati si interrogano,

intrecciando antiche ipotesi ai recenti studi effettuati grazie alle moderne tecnologie.

Una continua ricerca di dettagli all’interno di una vita breve aprono porte verso soluzioni fantastiche o una realtà possibili.

Vincenzo Bellini è nella sua ultima dimora.

Una stanza all’interno di una villa a Pouteaux.

Misteriosamente lasciato da solo.

I proprietari della villa partono il giorno prima che il musicista muoia, lasciandolo con il giardiniere, pare, senza alcuna possibilità di vedere amici o il medico.

Opaca è la condizione di salute in cui versa Bellini. Plausibile l’idea che sia stato avvelenato.

Il corpo è infiacchito ma la mente viaggia e produce immagini, suoni, personaggi che hanno fatto parte della sua vita e che forse sono responsabili della sua morte.

Intrecci tra vita privata e musica, donne che lo hanno amato, personaggi che lo hanno odiato.

Il suo continuo rapporto epistolare con Francesco Florimo a cui Bellini ha inconsapevolmente affidato le sue memorie attraverso un diario quasi quotidiano di lettere.

Maddalena Fumaroli, amore di gioventù del periodo napoletano che il musicista porterà sempre tra i ricordi ma che non sposò per il diniego del padre.

Il suo antagonista Pacini e la contessa Samoyloff che nella vita di Bellini ebbero comunque un ruolo in un altalenarsi continuo di dispetti e di azioni lesive.

Giuditta Turina, amore milanese di Bellini, molto presente nella sua vita. Bellini è morto a causa di problemi all’intestino? Per incuria?

Il Lewis che lo ospitava e che aveva interessi economici ha avuto un ruolo?

Pacini e la Samoyloff hanno osato oltre il possibile?

Personaggi che affollano la mente di Bellini nelle sue ultime ore e domande che non hanno una risposta neanche in questo spettacolo ma che restano ancora oggi nelle ipotesi degli studiosi.

Teatro Vittorio Emanuele

Domenica 19 settembre, ore 21:00

Personaggi ed Interpreti

Vincenzo Bellini: Luchino Giordana

Hubert: Gino Astorina

Maddalena: Beatrice Sinatra

Contessa Samoyloff: Chiara Muscato

Giovanni Pacini: Federico Pacifici

Giuditta Turina: Lucia Cammalleri

primo servo: Marielide Colicchia

secondo servo: Giuseppe Scafidi

terzo servo: Sabrina Samperi

Progetto originale: Simona Celi Zanetti

Drammaturgia e regia: Simona Celi Zanetti

Musiche: Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

Scene: Nicola Rubertelli

Costumi: Dora Argento

Coreografie: Alessandra Scalambrino per Danza Taormina

Light designer: Franco Buzzanca

Assistente alla regia: Andrea Campagna

Assistente ai costumi: Dina Carlino

Assistente scenografo: Ringler

Allestimento: E.A.R. Teatro di Messina

Direttore di palcoscenico: Nunzio Laganà

Realizzazione scenografie: Teatro Stabile di Catania

Realizzazione costumi: Sartoria Pipi Costumi Teatrali

Produzione: Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

e Compagnia E.A.R. Teatro di Messina

Foto di scena: Antonio Ioli

A causa delle normative anti-contagio è necessario esibire il Green Pass per l’accesso in sala.