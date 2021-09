Norma in Jazz con l'Orchestra Jazz del Mediterraneo. Il ruolo della voce cantate sarà affidato al noto trombettista Paolo Fresu.

Norma in Jazz con l’Orchestra del Mediterraneo

Norma in Jazz con l’Orchestra del Mediterraneo. Venerdì, 10 settembre, alle ore 21 andrà in scena Norma in Jazz con l’Orchestra Jazz del Mediterraneo diretta da Paolo Silvestri.

Il ruolo della voce cantate sarà affidato al noto trombettista Paolo Fresu.

Fresu interprete eccezionale sulla scia di Gershwin, Evans e Miles Davis, tra drammaturgia belliniana e musica popolare.

Programma:

Casta diva

Ite sul colle o druidi

Dormono entrambi

Mira, o Norma a’ tuoi ginocchi

Va’ crudele; al Dio spietato

Deh! proteggimi o Dio: perduta io sono

Oh! rimembranza!

Oh! di qual sei tu vittima

Guerra, guerra!

Qual cor tradisti

Deh! non volerli vittime.

Indispensabile per l’ingresso il Green Pass o documentazione equipollente.