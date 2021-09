Bellini in jazz&classic in swing alla villa di Catania. Domenica 12 alle ore 21 per il Bellininfest, il concerto della HJO Jazz Orchestra.

Bellini in jazz&classic in swing alla villa di Catania. Domenica 12 settembre alle ore 21 per il Bellininfest, il concerto della HJO Jazz Orchestra.

L’ensemble si esibirà in una serie di arrangiamenti di musiche belliniane, e non solo.

Il programma infatti prevede versioni jazzistiche di Beethoven, Bizet, Ravel e Brahams.

A questo si aggiungeranno brani di autentico Jazz/Swing di George Gershwin, Michael Gordon, Glenn Miller, Count Basie e Gordon Goodwin.

Assieme all’orchestra del maestro Benvenuto Ramaci si accompagneranno la voce di Anita Vitale e le esecuzioni al pianoforte di Giuseppe Emmanuele.

Le coreografie di Iliana Ciccarello, per la Compagnia Colonna, completeranno lo spettacolo.