Covid in Sicilia, 929 i nuovi casi e 12 morti. Eseguiti 19.292 test tra tamponi rapidi e molecolari. Catania è prima nella classifica dei contagi nell’isola.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 19.292 test tra tamponi rapidi e molecolari. Il tasso di positività è il 4,8%.

Attualmente si trovano in terapia intensiva 117 pazienti (7 in più di ieri). I ricoverati con sintomi sono 809.

Il numero dei decessi sale a 12 che sommati portano il totale dei morti a 6.525.

Come accade ormai da settimane la Regione Siciliana non riesce ad allineare il numero complessivo giornaliero e anche oggi emette una nota che specifica che i morti di oggi si riferiscono:

«tre al 8/09/21; tre al 07/09/21; uno al 6/9/21; uno al 05/09/21; uno al 04/09/21; uno al 01/09/21; uno al 31/07/21 e uno al 17/07/21».

Ecco il dettaglio dei contagi suddivisi per provincia:

Catania 292; Palermo 123; Siracusa 158; Messina 118; Ragusa 70; Trapani 68; Enna 50; Agrigento 49 e Caltanissetta 1.

In Italia diminuiscono leggermente contagi e decessi.

Secondo i dati del ministero della Salute i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 5.522, ieri erano 5.923.

Le vittime in un giorno sono 59, ieri erano 69. Dall’inizio della pandemia i casi complessivi sono 4.590.941, i morti 129.766.

Dimessi e guariti sono in totale 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri. I positivi attuali sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 558, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 38, stesso numero di ieri.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.230, si tratta di 5 persone in meno rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia sono 291.468 contro i 301.980 di ieri.

Il tasso di positività è 1,9%, stabile rispetto al 2% di ieri.