Pride a Catania, polemiche per gli assembramenti

Pride a Catania, polemiche per gli assembramenti. Manifestare per fare “rumore”, parola dominante di questa edizione, in omaggio all’artista anti tabù, Raffaella Carrà.

In piazza famiglie arcobaleno e non, insieme con i gruppi Lgbt hanno inondato il lungomare della città etnea con bandiere, colori, musica e orgoglio che caratterizza tutti i raduni.

Festa che come sempre ha suscitato rumore e qualche polemica.

Le foto della manifestazione circolate sui social hanno provocato l’indignazione di tanti che hanno visto le immagini di tantissimi giovani assembrati e senza mascherina.

Giudizi severi perché la Sicilia è in zona gialla e rischia di passare in arancione a causa del numero crescente di contagi.

Nonostante le persone fossero assiepate sul luogo vi era una postazione mobile dell’ufficio commissariale per l’emergenza Covid di Catania.

Postazione a disposizione dei partecipanti e della cittadinanza con medici che hanno informato e vaccinato quanti ne hanno fatto richiesta.

Molti i temi pubblicizzati in piazza con slogan, cartelli e striscioni:

la libertà…di esistere…di essere…di esistere come si è.

Molti gli striscioni contro l’antisessismo, il razzismo, e pro sostegno del clima.

Messaggi sostenuti da persone che a turno, hanno dichiarato la propria vicinanza al microfono del palchetto montato in piazza Nettuno.

Successivamente si sono esibite le drag queen, interpretando con le loro performances… il senso di libertà ed emancipazione femminile.

L’essenza del Pride è l’orgoglio di essere, di esprimersi per come si è. Pride è rivendicazione di identità e di libertà.

Armando Caravini, presidente Arcigay Catania afferma:

«Siamo scesi in piazza per rivendicare con orgoglio la nostra esistenza ed anche i nostri diritti e, soprattutto, la nostra dignità».

«A voce alta, gridiamo al Legislatore dell’insufficienza e infondatezza di una legge svuotata del proprio contenuto di tutela».

Aggiunge Caravini:

«Ci riferiamo al ddl Zan, ma anche alla normativa che orbita intorno al matrimonio cosiddetto egualitario fino al delicato tema dell’adozione di figli da parte di genitori omosessuali».

«Ecco, signori e signore: esiste la dignità».

Motivo per cui non faremo mai un passo indietro spiega il presidente dell’Arcigay Catania:

«vogliamo tutti i diritti, senza lasciare spazio al Legislatore e a nessun altro di rendere la realtà inefficace a furia di scendere a compromessi».

«Tutto questo per raggiungere un unico, dirompente, obiettivo: non deve più esistere una società con cittadini e diritti di serie A e B».

In merito al raduno si esprimono i responsabili del Comitato Catania Pride:

«Alzeremo la voce finché questi corpi, in Italia come altrove nel mondo, non godranno della tutela che meritano».

«Non ci stancheremo di scendere in piazza tante e altre volte, lottando e ribellandoci, chiedendo sempre a gran voce garanzie legislative, tempi di vita adeguati alle necessità delle nostre realtà».

«I diritti non si concedono, bensì si riconoscono».

Conclude il presidente di Arcigay Catania Caravini:

«Siamo abituati a quelli che sghignazzavano contro la comunità omosessuale solo che ora utilizzano per attaccarci il parafulmine della pandemia».

Infine chiosa Caravini:

«Non posso negare che è stata una manifestazione molto partecipata, ma la maggior parte dei manifestanti ha ricevuto la doppia dose di vaccino ed è in possesso di green pass».