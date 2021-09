Verso Catania- Fidelis Andria, intervista pre gara. Baldini: «Per vincere serve determinazione, da abbinare a tutto quello su cui lavoriamo in settimana».

Verso Catania-Fidelis Andria, intervista pre gara

Verso Catania-Fidelis Andria, intervista pre gara. Conferenza stampa del tecnico del Catania, Francesco Baldini.

L’allenatore parla alla vigilia del debutto casalingo in campionato contro la Fidelis Andria che si annuncia non facile.

Mister Baldini in merito alla squadra avversaria afferma:

«Sulla trequarti ha giocatori forti, bravi ad attaccare la profondità. Si difendono con attenzione e ripartono con efficacia».

«Conosco bene il loro tecnico, Panarelli, e lui conosce bene me».

Aggiunge Baldini:

«Per vincere serve determinazione, da abbinare a tutto quello su cui lavoriamo in settimana». «Sicuramente non sono stato bravo a trasferire questo concetto alla squadra al debutto».

Spiega risoluto l’allenatore:

«Da ora non accetterò mezze misure. Si va in campo per lavorare, la determinazione non deve mancare mai».

Con emozione afferma Baldini:

«Sarà la mia prima partita al Massimino con i tifosi. Per noi sarà emozionante. La spinta della gente sarà importante, abbiamo bisogno del nostro pubblico».

Per quanto riguarda la formazione sottolinea Baldini:

«Recuperiamo Provenzano che ha scontato la squalifica. Non ci saranno Claiton e neppure Piccolo: è tra i convocati, ma sta smaltendo un risentimento muscolare».

Per quanto riguarda Il modulo adottato:

«Il 4-2-3-1 del secondo tempo a Monopoli è stato una necessità. Mancava davvero tanta gente».

Continua l’allenatore rossoazzurro:

«Se pensassi che i gol subiti a Monopoli siano colpa solo dei due centrali sarei abbastanza stupido. Abbiamo sbagliato tutti quanti, io per primo».

«Non abbiamo perso per i due centrali. Al momento non ho altri difensori: Claiton non c’è, Ropolo è arrivato ieri, giocheranno ancora Ercolani e Monteagudo».

In riferimento al calcio mercato dice il mister:

«Ho scelto di venire a Catania e il Catania ha scelto me prima ancora di sapere delle difficoltà che potevano presentarsi».

«La società ha fatto quel che poteva per allestire un organico importante. Sono andati via in tanti, è rimasto chi voleva restare».

«È arrivata tanta gente nuova, molti giovani. Serve pazienza per amalgamare il gruppo.

«I ragazzi hanno bisogno di stare insieme».

Infine Baldini conclude:

«Il mio compito è fare diventare questo insieme di giocatori una vera squadra. Il mercato ora è chiuso, la fase più complicata è passata».

Giada Pagliari