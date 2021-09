Covid in Sicilia, 1.348 nuovi casi e 21 morti. I tamponi processati sono 21.978. Catania e Messina guidano la classifica dei contagiati nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.348 nuovi casi e 21 morti. Contagi in aumento rispetto ai 1.182 di ieri. I tamponi processati sono 21.978.

L’incidenza sale al 6,1% ieri era il 5,3%.

La Sicilia, in Italia, resta sempre nettamente al primo posto per nuovi contagi giornalieri seguita a distanza dal Emilia Romagna con 721 casi.

I positivi sono 28.130 con un decremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413.

La Regione Siciliana comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni:

otto – 1 settembre, dodici il 31 agosto e tre il 29 agosto.

Negli ospedali sono adesso 957 i ricoverati, 10 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ricoverati 115 pazienti, tre in meno rispetto a ieri.

Ecco i contagiati odierni suddivisi per provincia:

Catania 353; Messina 353; Siracusa 204; Palermo 131; Ragusa 108; Trapani 115; Caltanissetta 32; Agrigento 51 ed Enna 1.

Sicilia resta in zona gialla.

Gli isolani da lunedì scorso in zona gialla ci resteranno per un’altra settimana.

Si rileva una ulteriore crescita degli indicatori decisionali che sono sopra soglia:

22,5% in area medica di pazienti Covid19 (soglia stabilita 15%) e 13,9% in terapia intensiva (soglia stabilita 10%).

In Italia contagiati pressoché stabili e calano di poco le vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 6.735, ieri erano 6.761. le vittime in un giorno sono 58, 4 in meno rispetto ieri.

Eseguiti 296.394 test (ieri 293.067). Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.559.970, i morti 129.410.

Dimessi e guariti sono in totale 4.293.535, con un incremento di 6.544 rispetto a ieri. I positivi attuali sono 137.025, con un decremento di 127 casi nelle ultime 24 ore.

La circolazione della variante Delta è prevalente in Italia ed è dominante nell’Unione Europea associata a un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale.