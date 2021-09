Coronavirus in Sicilia, 1.182 nuovi positivi e 23 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 22.696 test. Palermo prima città per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.182 nuovi positivi e 23 morti

Coronavirus in Sicilia, 1.182 nuovi positivi e 23 morti. I contagi sono 27 in più rispetto ai 1.155 di ieri. Nelle ultime 24 ore eseguiti 22.696 test. Il tasso di positività scende dal 5,5% al 5,2%.

La Sicilia resta prima in Italia per numero di contagi giornalieri davanti al Veneto con 844 contagi.

I morti sono 23 (il totale sale 6.392), la Regione segnala che 8 vittime si riferiscono a ieri, 12 a martedì e 3 a domenica.

I guariti sono 1.334. Negli ospedali sono ricoverate 967 persone (17 in più di ieri), delle quali 118 in terapia intensiva (4 più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 247; Catania 221; Ragusa 190; Siracusa 152; Trapani 106; Agrigento 104; Caltanissetta 91; Enna 46 e Messina 25.

In Italia tornano a salire i contagi, meno i decessi.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 6.761 (ieri erano 6.503). Le vittime in un giorno sono 62 rispetto alle 69 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus eseeguiti sono 293.067 (ieri erano 303.717).

Il tasso di positività è il 2,3%, in leggero aumento rispetto al 2,1% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 555, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi nelle strutture ospedaliere giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a ieri 26 in meno.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.553.241, i morti 129.352.

Dimessi e guariti sono in totale 4.286.991, con un incremento di 6.372 rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 136.898, con un decremento di 320 casi nelle ultime 24 ore.