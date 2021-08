Zone arancioni Sicilia, più vaccinati e riaprono i ristoranti. Aumento vaccinazioni nei quattro Comuni consente alcune modifiche.

Zone arancioni Sicilia, più vaccinati e riaprono i ristoranti. L’aumento, in pochi giorni, delle vaccinazioni nei quattro Comuni zona arancione in Sicilia consente da domani,

primo settembre, un alleggerimento di alcune delle restrizioni.

A Comiso e Vittoria (Ragusa), Barrafranca (Enna) e Niscemi (Caltanissetta) sarà consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Si mantiene il limite massimo di quattro persone al tavolo (che non vale per i conviventi) e l’obbligo di Green pass per i locali al chiuso.

Queste nuove regole sono previste in un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.

Spiega il presidente della Regione Musumeci:

«Tenuto conto che nei quattro Comuni si è raggiunto il 70 per cento delle prime dosi di vaccino abbiamo ritenuto di poter allentare le misure precauzionali disposte in precedenza,

per quanto sia ancora necessario uno sforzo della cittadinanza per raggiungere alte percentuali di immunizzazione».

Conclude Musumeci:

«Solo se tutta la popolazione aderirà alla campagna di vaccinazione potremo arginare la diffusione del virus ed evitare nuove chiusure di attività economiche».

Il nuovo provvedimento consente anche la vendita di cibi e bevande da asporto, oltre che il domicilio.

Vendita ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali, comunque, permane il divieto di consumazione all’interno dei locali.