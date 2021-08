Proposta matrimonio con fuochi d’artificio, denunciato. Per festeggiare il particolare momento ha acceso dei fuochi d’artificio in piazza Palestro a Catania.

Proposta matrimonio con fuochi d’artificio, denunciato

Proposta matrimonio con fuochi d’artificio, denunciato. Per celebrare la proposta ha acceso dei fuochi d’artificio in piazza Palestro a Catania.

I poliziotti hanno interrotto i festeggiamenti, ponendo fine al malcostume diffuso in città, soprattutto in quella zona,

di festeggiare eventi privati con l’esplosione di fuochi d’artificio e hanno denunciato l’autore delle accensioni.

Denunciato l’aspirante sposo, un uomo di 38 anni, per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. È accaduto la notte scorsa intorno alle 23.30 in Piazza Palestro.

Il luogo dell’accensione subito individuato dagli agenti non senza difficoltà in quanto la strada era ostruita da gruppi di persone intente a festeggiare.

La volante si è dovuta far largo tra la gente attivando le sirene. Per questo motivo l’uomo ha subito un’altra denuncia per aver causato il blocco della circolazione stradale.