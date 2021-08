Covid in Sicilia, 1.369 nuovi casi e 10 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 13.506 test. Palermo e Catania le città più contagiate nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.369 nuovi casi e 10 morti. I contagi sono in aumento rispetto ai 1.139 di ieri. L’Isola resta sempre nettamente al primo posto, seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 605 contagiati.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 13.506 test. Il tasso di positività si impenna dal 5,6 al 10%.

I morti sono 10 (il totale complessivo è 6.314), secondo la Regione 8 si riferiscono a venerdì scorso, uno a giovedì e uno a ieri.

I guariti sono 864. Negli ospedali sono ricoverate 914 persone.

Il tasso di occupazione di queste ultime è salito al 12% (rispetto all’11% di ieri), dunque sopra la soglia massima prevista del 10%.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 343 (ieri 143); Catania 259 (ieri 176); Ragusa 212; Siracusa 195; Messina 146; Caltanissetta 73; Trapani 70; Agrigento 61 e 10 a Enna.

In Italia lieve calo dei contagi e dei morti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 5.959, ieri erano 6.860. Le vittime in un giorno sono 37, in calo rispetto alle 54 di ieri.

Eseguiti 223.086 test (ieri erano 293.464). Il tasso di positività è il 2,67% (ieri era il 2,34%). Dall’inizio della pandemia i casi di covid-19 sono complessivamente 4.530.246, i morti 129.093.

Dimessi e guariti sono in totale 4.260.106, con un incremento di 4.298 rispetto a ieri. I positivi attuali salgono a 141.047, con un incremento di 1.619 casi nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 525, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133 (22 in più rispetto a ieri).