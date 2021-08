Monopoli-Catania 3-0, etnei sconfitti parla Baldini. Catania travolto in trasferta dal Monopoli al debutto del campionato serie C.

Monopoli-Catania 3-0, etnei sconfitti parla Baldini

Monopoli-Catania 3-0, etnei sconfitti parla Baldini. Inizio funesto in trasferta per i rossoazzurri, con una brutta sconfitta e con una bassa prestazione tutt’altro che soddisfacente.

La stagione 2021-2022 in serie C per il Catania di mister Francesco Baldini non è iniziata bene.

Gli etnei, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia con la Vibonese, travolti al “Veneziani” per 3-0 dai padroni di casa del Monopoli.

I padroni di casa più determinati hanno dominato nei due tempi. I rossoazzurri hanno disputato un primo tempo indeciso e poco incisivo.

Infatti i padroni di casa già al 5°minuto di gioco erano in vantaggio grazie al tiro preciso di Starita che ha approfittato della confusione difensiva di Stancampiano, Ercolani, e Maldonado.

Il Monopoli raddoppia al 14°minuto sempre con Starita che devia in rete, dopo un calcio d’angolo. Pallone che passa grazie alla difesa etnea immobile.

Vana la rimonta degli etnei che hanno tentato una reazione con un tiro alto di Izco al 20°minuto e poi con una punizione al 26°minuto di Ceccarelli che superava la traversa.

Morale molto basso dei rossoazzurri dopo il doppio svantaggio. Il Monopoli invece sempre in avanti che imbastisce un gioco più fluido e incisivo.

I primi 45minuti si chiudono con una punizione di Maldonado che sfiora di poco il palo.

Nella ripresa mister Baldini ha incaricato l’attaccante Sipos al posto di Izco e gli etnei hanno provato il controattacco.

Ci prova Russotto che si è reso pericoloso in due occasioni, nel secondo intervento il pallone colpisce il palo.

Traversa subito dopo centrata dal Monopoli con un intervento di Grandolfo.

Nel 73°minuto, gli etnei in avanti con Sipos che da solo in area non è riuscito a battere il portiere avversario.

Nel 77°minuto occasione dei padroni di casa con Viteritti, su passaggio di Guiebre, siglano il 3-0 togliendo ogni possibilità di rimonta e condannando alla sconfitta il Catania.

La squadra etnea con molte lacune in difesa, insicuri e indecisi in mezzo e inoffensivi in attacco.

Un inizio di campionato sicuramente da dimenticare, sperando in qualche modo di arginare le lacune con qualche nuovo arrivo.

Ora si auspica che nell’esordio di sabato prossimo 4 settembre al “Massimino” contro la Fidelis Andria si giunga preparati.