Precipita autocisterna con acido a Milazzo. Stamane paura nella zona industriale di Milazzo. Autocisterna, dopo essere uscita di strada e caduta nella campagna sottostante, si è incendia.

Il mezzo era carico di acido nitrico e ha cominciato a prendere fuoco dopo un paio di piccole esplosioni.

L’autocisterna schiantata al suolo ha sprigionato prima un fumo arancione e poi una nube nera visibile a centinaia di metri di distanza. In salvo il conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo biologico chimico radiologico. Il personale ha iniziato subito a lavorare per la immediata messa in sicurezza dell’area e del mezzo in fiamme.