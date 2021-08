Covid, in Sicilia attesa per zona gialla. La Sicilia dalla settimana prossima, secondo fonti del Ministero della Salute, sarà in "giallo" resta fanalino di coda in Italia per vaccinazioni.

Non solo, Sicilia e Sardegna invase da turisti con green pass ma senza il controllo test. È chiaro che chi possiede un green pass può essere portatore di covid.

Solo il 55,2% della popolazione isolana risulta immunizzato con la doppia dose di vaccino rispetto a una media italiana del 62,2%

Le persone in attesa della seconda dose sono 8,4%, mentre il dato più preoccupante è quello delle persone senza neanche una dose: il 36,3%, contro una media italiana del 29,3%.

Secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, in Sicilia nella settimana 18-24 agosto si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti.

Che sono 512 e sono in aumento del 33,6 % i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è il 19,6% (media Italia 12,9%), mentre la fascia di giovani 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è il 52% (media Italia 46,9%).