Coronavirus Sicilia, 1.097 nuovi positivi e 15 decessi. Calano i test eseguiti che sono 17.082. L’isola resta prima per numero di contagi in Italia.

Coronavirus Sicilia, 1.097 nuovi positivi e 15 decessi

Coronavirus Sicilia, 1.097 nuovi positivi e 15 decessi. I contagi sono 312 in meno rispetto a ieri.

In calo i test eseguiti, tra tamponi molecolari e antigenici sono 17.082 (ieri 21.519). Il tasso di positività nell’Isola resta pressoché stabile al 6,4% (ieri 6,5%).

La regione resta prima per numero di contagi davanti alla Lombardia, che conta 758 nuovi casi.

In Sicilia si registrano 15 decessi, ma la Regione ha comunicato che le vittime dichiarate in data odierna si riferiscono alle seguenti date:

sette del 25 agosto, quattro del 24 agosto, una del 23 agosto, due del 22 agosto, e una del 20 agosto.

Attualmente si trovano ricoverate in ospedale 855 persone (2 più di ieri), un solo nuovo ingresso in terapia intensiva (103 pazienti).

Ecco i nuovi contagiati da Covid suddivisi per provincia:

Palermo 254; Catania 231; Siracusa 139; Trapani 131; Enna 115; Caltanissetta 96; Agrigento 84; Messina 35 e Ragusa 12.

Un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci introduce le restrizioni da zona arancione, previste dalla normativa nazionale, in due Comuni del Ragusano:

si tratta di Comiso e Vittoria.

Il provvedimento sarà valido dal 28 agosto fino a lunedì 6 settembre compreso. La decisione si è resa necessaria per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti.

In Italia aumentano i contagi e calano i morti.

I positivi ai test Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 7.221 (ieri erano 7.548). Le vittime in un giorno sono 43, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus eseguiti sono 220.872 (ieri erano 244.420).

Il tasso di positività è il 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 503, quattro in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.509.611, i morti 128.957. Dimessi e guariti sono in totale 4.243.597, con un incremento di 5.839 rispetto a ieri.

I positivi attuali salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore.