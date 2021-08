Tenta di strangolare la moglie, arrestato. Grazie all’intervento della figlia maggiore la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa e a fuggire.

Tenta di strangolare la moglie, arrestato. I poliziotti delle volanti hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Messina.

Il destinatario del provvedimento è un cittadino tunisino di 55 anni ritenuto responsabile di tentativo di omicidio e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito di intervento degli poliziotti allertati da una segnalazione di lite, nell’abitazione della coppia.

In quella circostanza, l’uomo in preda a un raptus d’ira, per motivi di gelosia, aveva aggredito la donna tentando di strangolarla.

Grazie all’intervento della figlia maggiore la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa e a fuggire.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’episodio non costituiva un caso isolato.

L’uomo da tempo maltrattava la donna anche in presenza dei figli, alternando minacce e insulti a un atteggiamento autoritario.

I militari hanno verificato molti episodi di violenza fisica e morale.