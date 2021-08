Coronavirus in Sicilia, 1.409 nuovi positivi e 9 morti. I test eseguiti, sono 21.519. La Sicilia è la prima per contagi Covid in Italia.

Coronavirus in Sicilia, 1.409 nuovi positivi e 9 morti. I contagi sono 82 in meno rispetto a ieri.

I test eseguiti, tra tamponi molecolari e antigenici, sono 21.519 (ieri 19.927). Il tasso di positività nell’Isola scende dal 7,4% al 6,5%.

La Sicilia è la prima regione per numero di contagi davanti al Veneto, che conta 847 nuovi casi. Nell’isola si registra un incremento di 9 decessi.

La Regione Siciliana comunica che le vittime dichiarate in data odierna si riferiscono alle seguenti date: quattro del 24 agosto, tre del 23 agosto, due del 12 agosto.

Ricoverati in ospedale attualmente 853 persone (11 in più di ieri). In terapia intensiva non si registra nessun nuovo ingresso, il dato resta stabile a quello di ieri 102.

Secondo i dati riportati nel consueto monitoraggio quotidiano dell’Agenas riferito al 25 agosto, in Sicilia tutti e due i parametri sono oltre i limiti previsti.

Le terapie intensive restano all’undici per cento e le aree mediche salgono al 20% (1% in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati da Covid suddivisi per provincia:

Palermo 374; Catania 314; Messina 220; Siracusa 117; Ragusa 114; Caltanissetta 92; Agrigento 90; Enna 63 e Trapani 25.

Aumentano ancora i contagi in Italia, stabili le vittime.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 7.548 (ieri erano 6.076). Le vittime in un giorno sono 59, stabile rispetto alle 60 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia sono 244.420 (ieri erano 266.246).

Il tasso di positività è il 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 499, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.502.396, i morti 128.914. Dimessi e guariti sono in totale 4.237.758, con un incremento di 7.081 rispetto a ieri.

I positivi attuali salgono a 135.724 con un incremento di 399 casi nelle ultime 24 ore.