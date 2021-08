Femminicidio Aci Trezza, presunto assassino si uccide. L’ex fidanzato di Vanessa ricercato per l'omicidio della ragazza trovato impiccato in un casolare.

Femminicidio Aci Trezza, presunto assassino si uccide. Si sarebbe suicidato impiccandosi nelle campagne di Trecastagni.

Antonino Sciuto, 38 anni ricercato per l’omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26 anni si sarebbe ucciso.

Hanno trovato il corpo i carabinieri che conducono le indagini. I militari dell’Arma hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze.

Del presunto assassino non si avevano più notizie da quando, intorno alle prime ore dell’alba, aveva avvicinato Vanessa nei pressi del porticciolo di Aci Trezza con una Fiat 500 grigia.

L’uomo, aveva scambiato alcune parole con la ragazza per poi puntarle una pistola in testa, sparare e fuggire via.

I carabinieri nell’intento di trovare Antonino Sciuto avevano diffuso le sue foto segnaletiche. Una raffigurato con barba corta e l’alra con barba lunga.

Carmelo Scandurra, sindaco di Aci Castello scrive sui social:

«Non ci sono parole che possano spiegare logicamente l’accaduto o che servano a dare pace ai cuori di coloro che piangono la giovane Vanessa».

Spiega Scandurra:

«Vanessa Zappalà è l’ennesima vittima di femmicidio».

«Facciamo costantemente incontri ed eventi sul tema del femminicidio, della violenza sulle donne, ci battiamo per i loro diritti ma quando succede la tragedia,

e non puoi tornare indietro perché gi troppo tardi, ti senti impotente e inutile».

Sottolinea il sindaco di Aci Castello:

«La donna va rispettata, amata e protetta, non deve mai rappresentare un oggetto da possedere». Scandurra evidenzia che:

«la ragazza aveva già denunciato l’ex fidanzato ma non é bastato a fermare la sua gelosia».

Infine conclude il primo cittadino di Aci Castello:

«L’amore non è gelosia, non è violenza. La violenza non è amore, mai».

In merito alla tragedia di Aci Trezza, Laura Boldrini parlamentare del Pd interviene su twitter:

«In queste 24 ore, quattro femminicidi. L’ultimo ad Acitrezza: Vanessa aveva 26 anni».

«E’ una carneficina! Le leggi ci sono, ma non bastano».

Conclude la Boldrini:

«Va sradicata la mentalità del possesso, perchè si diffonda una cultura del rispetto delle donne. In Italia e a ogni latitudine».

Giusi Savarino, rappresentante Ars nel forum regionale antiviolenza afferma:

«Un femminicidio annunciato che lascia sgomenti e rivela tutta l’inefficacia delle misure di protezione, quello consumatosi nella notte ad Aci Trezza».

Esprimendo cordoglio ai familiari della vittima, la senatrice Tiziana Drago, membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza dice:

«Dinanzi ad una notizia che ci lascia sconcertati non ci si può limitare a manifestare indignazione ed occorre chiedersi come si possa intervenire a livello governativo e parlamentare al fine di evitare che episodi simili abbiano a ripetersi».

conclude la senatrice Drago:

«Non e’ possibile procedere soltanto facendo ricorso a modalità punitive e, in questo senso, ritengo che la scuola debba fare la propria parte,

magari organizzando corsi nell’ambito affettivo-relazionale, affinchè i giovani possano dare una chiara lettura di quelle che sono le loro emozioni e,

dunque, esprimerle, così che, laddove si manifestino disagi, si possa intervenire attraverso le modalità più consone».