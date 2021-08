Suore Clarisse di Sicilia tra fede e clausura. Nell’isola il primo convento fu fondato a Catania nel 1220, il secondo a Messina nel 1223.

Suore Clarisse di Sicilia tra fede e clausura. Raccontare la vita dei sette monasteri sul web è una delle missioni delle religiose

Le clarisse di Sicilia trasferiscono la loro esperienza di gioia di fede ed esicasmo on line.

Spiegano la loro esperienza spirituale di fede dedicata essenzialmente alla contemplazione che ricerca la perfezione dell’uomo nell’unione con Dio tramite la preghiera incessante.

Le religiose, «sentinelle del mattino» scendono in campo per far conoscere la propria storia e le proprie attività si affidano a un portale che si trova on line.

Suore Clarisse monastero San Giuseppe San Gregorio (Ct)

Sul loro spazio web, nella homepage, molta comunicazione è dedicata agli appuntamenti liturgici ma anche alla storia di Santa Chiara.

Religiosa proclamata da papa Pio XII patrona della televisione e delle telecomunicazioni, e del primo ordine femminile della storia della Chiesa, la cui regola è vivere nel “privilegio della povertà”.

In Sicilia il primo monastero venne fondato a Catania nel 1220, il secondo a Messina nel 1223. Dei 53 nati nel corso dei secoli nell’Isola, oggi ne restano solo 7 e sono fiorenti di vocazioni.

Grande spunto si trae dalla Costituzione Apostolica del Santo Padre Francesco sulla vita contemplativa femminile “Vultum Dei quaerere”:

Si tratta di un documento che ci rimanda ad una vita contemplativa fortemente profetica, segno di fedeltà e di stabilità in una società ‘liquida’ dove il relativismo ormai è padrone.

La vocazione che – attraverso una vita fraterna autenticamente vissuta – può essere segno e testimonianza di prossimità in un mondo lacerato dalla divisione, invito a rimanere accanto al fratello accogliendo diversità, fragilità e debolezze.

Dunque religiose che seguono Cristo nella vita contemplativa, cercando il volto di Dio, e partecipano alla missione della Chiesa essendo in essa il cuore orante.

La vita contemplativa è Perno fondamentale di orientamento della nostra vita.

Il Santo Padre Francesco:

«…Che ne sarebbe della Chiesa senza la vita contemplativa? Che ne sarebbe delle membra più deboli della Chiesa che trovano in voi un appoggio per continuare il cammino?

Che ne sarebbe della Chiesa e del mondo senza i fari che segnalano il porto a chi è sperduto in alto mare,

senza le fiaccole che illuminano la notte oscura che stiamo attraversando, senza le sentinelle che annunciano il nuovo giorno quando è ancora notte?

Grazie, sorelle e fratelli contemplativi perché siete tutto questo per il mondo: sostegno per i deboli, fari, fiaccole e sentinelle (cfr Cost. ap. Vultum Dei quaerere, I, 6).

Grazie perché ci arricchite con tanti frutti di santità, di misericordia e di grazia (cfr ibid., I, 5).

I monasteri di clausura, due sorgono in provincia di Catania:

il monastero San Giuseppe sorto nella città etnea e dagli anni 70 trasferito a San Gregorio e quello di Biancavilla.

Altri due si trovano nella Diocesi di Trapani:

il più antico quello di Santa Chiara in corso VI Aprile ad Alcamo e il Sacro Cuore trasferito nell’ex convento dei Cappuccini a Erice.

Uno ciascuno nelle Diocesi di Caltanissetta, Messina e a Castelbuono nel Palermitano.

Attraverso il portale, con link dedicati, è possibile conoscere le attività che le clarisse svolgono in ognuno dei sette monasteri, oltre che la storia di ciascuno.

In particolar modo le Clarisse del monastero San Giuseppe di San Gregorio (Catania) svolgono la loro attività di preghiera anche nei social come a esempi su Face book al seguente link

I monasteri sono collegati tra loro dalla Federazione intitolata a Sant’Eustochia Smeralda Calafato (1434-1485).

Quest’ultima clarissa messinese che ha dato un forte impulso al movimento dell’Osservanza in Sicilia, per un ritorno autentico alla Regola originaria di Santa Chiara.

Secondo alcuni studi il volto di Sant’Eustochia si nasconde in quello del famoso dipinto dell’Annunziata di Antonello da Messina, suo contemporaneo e Terziario Francescano.

La preghiera di Gesù è la seguente: «????? ????? ??????, Y?? ???? ??????? ?? ??? ????????» : Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio abbi pietà di me, peccatore. In origine, la si diceva senza la parola peccatore;

questa è stata aggiunta più tardi alle altre parole della preghiera. Tale parola esprime la coscienza e la confessione della caduta.

Papa Bergoglio rivolto alle suore di clausura afferma:

«la vostra vita nella clausura riesce ad avere una portata missionaria e universale e un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa».

Aggiunge il Santo Padre:

«Pregate e intercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per le persone senza lavoro, per i poveri,

per i malati, per le vittime delle dipendenze, per citare alcune situazioni che sono ogni giorno più urgenti».

Infine sottolinea Bergoglio:

«Voi siete come quelle persone che portarono un paralitico davanti al Signore, perché lo guarisse».