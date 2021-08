Vibonese-Catania 0-1, etnei vincono di rigore. La squadra etnea costituita in prevalenza da giovani ha dominato sul terreno della Vibonese.

Vibonese-Catania 0-1, etnei vincono di rigore

Vibonese-Catania 0-1, etnei vincono di rigore. Il goal di Reginaldo su rigore nel primo tempo supplementare determina la partita.

Il Catania ha battuto la Vibonese passando il turno di Coppa Italia di Serie C. La gara è durata 120 minuti e due rigori a favore, ma il Catania la spunta.

Nel debutto stagionale ufficiale, i rossoazzurri battono in trasferta la Vibonese e superano il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

Calabresi in sofferenza per l’intero match contro un undici etneo sempre pimpante e padrone del match.

Buona la prestazione dei rossazzurri che hanno prevalso sui calabresi.

Non male i nuovi acquisti Monteagudo e Ceccarelli e il subentrato Bianco che si sono fatti apprezzare per il loro gioco.

Nella rosa dei convocati, molti indisponibili a causa di tesseramenti da perfezionare e condizioni fisiche non proprio perfette, Baldini propone il 4-3-3.

Il mister schiera il giovane Borriello in porta, Calapai, Giosa, Monteagudo e Pinto in difesa, Rosaia, Maldonado e Provenzano a centrocampo, Ceccarelli, Russini e Russotto in attacco.

La linea dei giovanissimi di Baldini affiancato da un calciatore d’esperienza ha dato i suoi frutti e il Catania ha dominato il match per 120′ sostenuto da un ottimo Russotto.

In porta per i rossoazzurri il 16enne Borriello il più giovane esordiente nella storia del Calcio Catania, che non si è dovuto sforzare.

Il Catania… Bene così e può andare avanti nella competizione.

È chiaro che servono rinforzi perché in campionato la situazione sarà sensibilmente diversa contro avversari come Bari e Catanzaro.

Infatti, queste due squadre hanno sicuramente una qualità superiore alla modesta Vibonese osservata quest’oggi.

Primo tempo per il Catania che ha regalato ai suoi tifosi un buon inizio e in avanti si è reso pericoloso con gli interventi di Russotto.

La Vibonese si è fatta notare dopo i primi dieci minuti colpendo un palo su punizione. Il Catania subito in avanti ha risposto al 35esimo con una bella palla gol che Provenzano ha mancato.

Primo tempo pressoché equilibrato con la compagine etnea che ha tenuto bene il match.

La Vibonese a sprazzi ha cercato di arginare gli ospiti. Le occasioni migliori le crea l’attaccante di casa La Ragione.

Quest’ultimo prima colpisce la traversa su punizione e poi corregge debolmente di testa un cross di Ciotti, consentendo a Borriello di parare.

Uno dei volti nuovi in casa etnea, Provenzano, assieme a Mengoni da una giocata di Russotto ma fermato dal portiere avversario.

Stadio Luigi Razza – Vibo Valentia

Nella ripresa, subito in avvio una buona occasione dell’etneo Russini.

Catania va in avanti e al 55esimo conquista un rigore che Russini non trasforma: Mengoni respinge.

Vibonese in difficoltà e il Catania intensifica le sue azioni pericolose e stabilisce la sua supremazia in campo.

Al 70esimo occasione per Russotto, l’etneo cerca con sicurezza di realizzare ma la conclusione è respinta da un difensore calabrese.

Vibonese veramente in difficoltà nella ripresa, compagine che non è mai riuscita a costruire un’azione di gioco.

Si va ai supplementari e il Catania, fa entrare Zanchi, Frisenna e Bianco, insiste sino a trovare il secondo rigore al 98esimo minuto.

L’arbitro valuta il rigore per una trattenuta di Vergara su Piccolo e dal dischetto stavolta Reginaldo non sbaglia.

Quindi, nel secondo tempo supplementare i rossoazzurri hanno controllato bene gli avversari che sono sembrati stanchi e immotivati.

La tanto attesa gara da parte dei tifosi catanesi termina con il punteggio 1-0 per il Catania che si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia con pieno merito.

VIBONESE – CATANIA 0-1

TABELLINO

VIBONESE (4-3-2-1):

Mengoni; Ciotti, Vergara, Risaliti (dall’8 st Polidori), Mahrous (dal 6′ p.t.s. Mauceri; Cattaneo, Basso; Grillo(dal 36′ st Ngom), Spina , Senesi (dall’8′ st Bellini); La Ragione (dal 17′ st Persano). A disp.: Marson, Falla, Fomov, Polidori, Mauceri, Alvaro, Bellini, Tumbarello, Persano, Leone, Ngom. All: D’Agostino

CATANIA (4-3-3):

Borriello; Calapai, Giosa (dal 39′ st Zanchi), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (dal 1′ p.t.s. Frisenna), Provenzano (dal 1′ p.t.s. Bianco); Ceccarelli (dal 16′ st Piccolo), Russini (dal 16’st Reginaldo), Russotto (dal 12′ p.t.s. Russo). A disp.: Truppo, Zanchi, Frisenna, Bianco, Reginaldo, Russo. All: Baldini

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

ASSISTENTI: Festa di Avellino e Fine di Battipaglia

IV UFFICIALE: Luongo di Battipaglia

RETI: Reginaldo su rigore al 10′ p.t.s.

AMMONITI: Cattaeno, Rosaia, Russotto, Zanchi, Pinto, Vergara

ESPULSI: RECUPERO: p.t. 2′; s.t. 5′; p.t.s. 1′;