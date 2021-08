Coppa Italia serie C, verso Vibonese-Catania - intervista. Baldini: «Non abbiamo alcuna intenzione di privarci di Maldonado. Monteagudo sarà tra i titolari».

Coppa Italia serie C, verso Vibonese-Catania – intervista. Il tecnico rossoazzurro Francesco Baldini ha convocato i 18 calciatori per la sfida contro la Vibonese.

La gara è in programma sabato alle ore 17,30 nello stadio Luigi Razza valevole per il turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22.

Le assenze sono legate a problemi di tesseramento; Claiton ha qualche problema fisico, Albertini non partecipa.

Nelle dichiarazioni pre-partita Baldini ha affrontato i temi del momento, tra Coppa Italia e calcio mercato.

Mister Baldini afferma:

«Avremo qualche assenza per problemi di tesseramento, Monteagudo sarà tra i titolari».

In riferimento al mercato aggiunge Il tecnico etneo:

«Non abbiamo alcuna intenzione di privarci di Maldonado. Cerchiamo un falso 9 per il reparto avanzato».

«Manca qualcosa: un attaccante, un difensore centrale, un centrocampista. Mi è stato garantito che la rosa verrà completata e sarà di livello».

Ecco la lista dei convocati:

Portieri.

32 Francesco Borriello, 22 Michele Truppo;

Difensori.

26 Luca Calapai, 17 Antonio Giosa, 18 Juan Cruz Monteagudo, 19 Giovanni Pinto. 29 Andrea Zanchi;

Centrocampisti.

30 Giulio Frisenna, 4 Luis Alberto Maldonado Morocho, 5 Alessandro Provenzano, 8 Giacomo Rosaia;

Attaccanti.

33 Gabriel Bianco, 11 Tommaso Ceccarelli, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 14 Antonio Piccolo, 20 Simone Russini, 31 Flavio Russo. 7 Andrea Russotto.